Алтайская полиция: нелегальные сигареты изымаются сотнями тысяч пачек

За последние 5 лет количество нелегальных сигарет, которые продаются по всей стране, выросло в 15 раз. В среднем сегодня это каждая седьмая пачка в продаже. В Алтайском крае ситуация более напряженная – сказывается приграничное положение. О том, как удается сдерживать натиск нелегального табака, «Политсибру» рассказали в УМВД по Алтайскому краю.

В последние годы Алтайский край стал широко известен с довольно неприятной стороны. В среднем по краю около 22% пачек сигарет - нелегальные. Именно у нас находится Рубцовск, один из наиболее наводненных нелегальными сигаретами городов России. Там более 58% пачек провезены контрабандой или являются контрафактом. Для сравнения, общероссийский показатель – 15,6%. Журнал «Эксперт» поставил наш регион в особую группу риска. Причем это данные конца прошлого года, в 2020 ситуация могла ухудшится.

Табачная контрабанда или подделки стоят втрое дешевле, чем легальные пачки, и пользуется большим спросом. Размах, который приняла нелегальная торговля табаком, наводит на мысль, что за этим бизнесом стоят криминальные структуры, которые и обеспечивают массовые поставки сигарет из Белоруссии, Казахстана, Армении, ОАЭ и Сербии. Криминальному бизнесу даже пандемия коронавируса не помешала развиваться. По данным исследования «Надвигающийся шторм» компании JTI, проведенного в 50 странах мира, во время действия ограничений на торговлю и перемещение грузов контрабанда сигарет выросла. А в России и других странах Восточной Европы появились новые производства контрафактных сигарет.

С другой стороны, уже в первом полугодии 2020 года полиция многих регионов побила рекорды 2019 по изъятию нелегального табака. О том, как борются с нелегальными сигаретами в Алтайском крае и как планирует противостоять угрозе в будущем, рассказал начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью на потребительском рынке УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Илья Тупяков.

- Илья Игоревич, каковы успехи полиции в противодействии нелегальной торговле табаком в Алтайском крае?

- За 10 месяцев текущего года по материалам сотрудников краевого УЭБиПК возбуждено 16 уголовных дел о незаконной перевозке, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. Возбуждено и одно дело об использовании поддельных акцизных марок для табачных изделий. Всего за этот период из незаконного оборота было изъято 614 тыс. пачек немаркированной табачной продукции.

- Расскажите подробнее о самых крупных операциях

- Мы регулярно проводим профилактические операции, например, «Контрафакт» и «Алкоголь - табак». В конце прошлого года во время такой операции в селе Волчиха, было изъято около 32 тыс. пачек сигарет на сумму более 2 млн рублей. На всей продукции отсутствовали акцизные марки.

В начале июня 2020 года удалось пресечь деятельность группы, которая более года занималась торговлей контрафактным табаком в Барнауле. Оперативники насчитали более 20 видов сигарет различных наименований. У преступников имелись свои постоянные покупатели, поскольку цена на поддельные аналоги была в два раза ниже легальных сигарет. В ходе обысков было изъято более 350 тыс. пачек табачной продукции сомнительного качества под видом различных официальных марок.

Еще один случай касается алкоголя и табака. 31-летний житель Барнаула с сентября 2019 года покупал немаркированные алкоголь и табак через интернет, а затем продавал его в магазины края. Коробки с алкоголем и сигаретами он хранил в двух арендованных гаражных боксах. При обыске в них нашли и изъяли 1232 литра немаркированной алкогольной продукции и 17,9 тыс. пачек табачных изделий. Общая сумма ущерба составила около 1,6 млн рублей.

В этом году в Бийске изъяли из незаконного оборота больше 100 тыс. пачек сигарет без маркировки. Их обнаружили во время обыска в квартире, гаражах и торговых точках, принадлежавших 43-летнему жителю Бийска. Мужчина продавал немаркированные сигареты на рынке. Выручка от нелегального бизнеса должна была составить порядка 7,5 млн рублей. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

- В чем опасность приобретения контрафактной табачной продукции?

- Для здоровья потребителей контрафакт более опасное явление, чем контрабанда. Ведь непонятно из чего и в каких условиях сделаны эти сигареты. И какой вред они нанесут потребителю, предсказать невозможно. В поддельных изделиях, чтобы снизить себестоимость, обычно используют дешевую бумагу и некачественные фильтры. Не говоря уже о неконтролируемом содержании никотина и других вредных веществ, которые содержатся в контрафактных сигаретах.

В контрафактных сигаретах можно найти более 4 тыс. химических веществ, в числе которых встречается даже фосген - боевое отравляющее вещество. Случается, что в такие сигареты добавляют аммиак – он способствует тому, чтобы сигарета не тухла, а никотин быстрее всасывался в кровь. Другие ингредиенты – толуол, сильный промышленный растворитель, уксусная кислота, вдыхание паров которой приводит к разрушению слизистых оболочек и язвенным ожогам дыхательных путей. Встречается и стеариновая кислота – одна из основных составляющих копоти, поражающей дыхательные пути. Нередко находят нитробензол – убийственно токсичный газ, вызывающий необратимые повреждения кровеносной системы. Также присутствуют кадмий и шестивалентный хром - сильнейший канцероген.

- Как потребителю отличить легальную пачку сигарет от нелегальной?

- Основные правила такие: на лицевой стороне пачки всегда присутствует фраза «Курение убивает». Другие варианты, даже на русском языке, недопустимы и могут значить только то, что привезены такие сигареты из стран таможенного союза. Должны насторожить нарушения пропорций, непривычное расположение элементов дизайна, табак между пачкой и целлофаном и даже криво наклеенная акцизная марка.

Каждая пачка сигарет должна обязательно содержать информацию на русском языке: наименование табачного изделия; наименование и местонахождение изготовителя; сведения о наличии фильтра; сведения о количестве штук или массе нетто в граммах; предупредительные надписи о вреде потребления табачных изделий; информацию о содержании смолы и никотина в дыме одной сигареты, монооксида углерода в дыме одной сигареты с фильтром; знак обращения на рынке; сведения о максимальной розничной цене в рублях; месяц и год изготовления сигарет и папирос.

Понятно, что все эти детали трудно удержать в голове неподготовленному потребителю. Но сегодня делать это и не нужно – есть система обязательной цифровой маркировки, без которой сегодня не может продаваться ни одна легальная пачка сигарет. А прочитать цифровой код на пачке поможет бесплатное мобильное приложение «Честный знак» - код расскажет, где и когда произвели сигареты и в какой магазин они поступили. Ну а если код не читается или на пачке его нет – товар нелегальный.

Справка: Российский рынок нелегальных сигарет растет небывалыми темпами, создавая множество угроз социального и экономического характера. В регионах Сибири доля нелегальных сигарет составляет в среднем около 21%. Потери федерального бюджета в прошлом году составили не менее 100 миллиардов рублей.

Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.