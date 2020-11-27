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Алтайская полиция: нелегальные сигареты изымаются сотнями тысяч пачек

Новости
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За последние 5 лет количество нелегальных сигарет, которые продаются по всей стране, выросло в 15 раз. В среднем сегодня это каждая седьмая пачка в продаже. В Алтайском крае ситуация более напряженная – сказывается приграничное положение. О том, как удается сдерживать натиск нелегального табака, «Политсибру» рассказали в УМВД по Алтайскому краю.

В последние годы Алтайский край стал широко известен с довольно неприятной стороны. В среднем по краю около 22% пачек сигарет - нелегальные. Именно у нас находится Рубцовск, один из наиболее наводненных нелегальными сигаретами городов России. Там более 58% пачек провезены контрабандой или являются контрафактом. Для сравнения, общероссийский показатель – 15,6%. Журнал «Эксперт» поставил наш регион в особую группу риска. Причем это данные конца прошлого года, в 2020 ситуация могла ухудшится.

Табачная контрабанда или подделки стоят втрое дешевле, чем легальные пачки, и пользуется большим спросом. Размах, который приняла нелегальная торговля табаком, наводит на мысль, что за этим бизнесом стоят криминальные структуры, которые и обеспечивают массовые поставки сигарет из Белоруссии, Казахстана, Армении, ОАЭ и Сербии. Криминальному бизнесу даже пандемия коронавируса не помешала развиваться. По данным исследования «Надвигающийся шторм» компании JTI, проведенного в 50 странах мира, во время действия ограничений на торговлю и перемещение грузов контрабанда сигарет выросла. А в России и других странах Восточной Европы появились новые производства контрафактных сигарет.

С другой стороны, уже в первом полугодии 2020 года полиция многих регионов побила рекорды 2019 по изъятию нелегального табака. О том, как борются с нелегальными сигаретами в Алтайском крае и как планирует противостоять угрозе в будущем, рассказал начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью на потребительском рынке УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Илья Тупяков.

- Илья Игоревич, каковы успехи полиции в противодействии нелегальной торговле табаком в Алтайском крае?

- За 10 месяцев текущего года по материалам сотрудников краевого УЭБиПК возбуждено 16 уголовных дел о незаконной перевозке, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. Возбуждено и одно дело об использовании поддельных акцизных марок для табачных изделий. Всего за этот период из незаконного оборота было изъято 614 тыс. пачек немаркированной табачной продукции.

- Расскажите подробнее о самых крупных операциях

- Мы регулярно проводим профилактические операции, например, «Контрафакт» и «Алкоголь - табак». В конце прошлого года во время такой операции в селе Волчиха, было изъято около 32 тыс. пачек сигарет на сумму более 2 млн рублей. На всей продукции отсутствовали акцизные марки.

В начале июня 2020 года удалось пресечь деятельность группы, которая более года занималась торговлей контрафактным табаком в Барнауле. Оперативники насчитали более 20 видов сигарет различных наименований. У преступников имелись свои постоянные покупатели, поскольку цена на поддельные аналоги была в два раза ниже легальных сигарет. В ходе обысков было изъято более 350 тыс. пачек табачной продукции сомнительного качества под видом различных официальных марок.

Еще один случай касается алкоголя и табака. 31-летний житель Барнаула с сентября 2019 года покупал немаркированные алкоголь и табак через интернет, а затем продавал его в магазины края. Коробки с алкоголем и сигаретами он хранил в двух арендованных гаражных боксах. При обыске в них нашли и изъяли 1232 литра немаркированной алкогольной продукции и 17,9 тыс. пачек табачных изделий. Общая сумма ущерба составила около 1,6 млн рублей.

В этом году в Бийске изъяли из незаконного оборота больше 100 тыс. пачек сигарет без маркировки. Их обнаружили во время обыска в квартире, гаражах и торговых точках, принадлежавших 43-летнему жителю Бийска. Мужчина продавал немаркированные сигареты на рынке. Выручка от нелегального бизнеса должна была составить порядка 7,5 млн рублей. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

- В чем опасность приобретения контрафактной табачной продукции?

- Для здоровья потребителей контрафакт более опасное явление, чем контрабанда. Ведь непонятно из чего и в каких условиях сделаны эти сигареты. И какой вред они нанесут потребителю, предсказать невозможно. В поддельных изделиях, чтобы снизить себестоимость, обычно используют дешевую бумагу и некачественные фильтры. Не говоря уже о неконтролируемом содержании никотина и других вредных веществ, которые содержатся в контрафактных сигаретах.

В контрафактных сигаретах можно найти более 4 тыс. химических веществ, в числе которых встречается даже фосген - боевое отравляющее вещество. Случается, что в такие сигареты добавляют аммиак – он способствует тому, чтобы сигарета не тухла, а никотин быстрее всасывался в кровь. Другие ингредиенты – толуол, сильный промышленный растворитель, уксусная кислота, вдыхание паров которой приводит к разрушению слизистых оболочек и язвенным ожогам дыхательных путей. Встречается и стеариновая кислота – одна из основных составляющих копоти, поражающей дыхательные пути. Нередко находят нитробензол – убийственно токсичный газ, вызывающий необратимые повреждения кровеносной системы. Также присутствуют кадмий и шестивалентный хром - сильнейший канцероген.

- Как потребителю отличить легальную пачку сигарет от нелегальной?

- Основные правила такие: на лицевой стороне пачки всегда присутствует фраза «Курение убивает». Другие варианты, даже на русском языке, недопустимы и могут значить только то, что привезены такие сигареты из стран таможенного союза. Должны насторожить нарушения пропорций, непривычное расположение элементов дизайна, табак между пачкой и целлофаном и даже криво наклеенная акцизная марка.

Каждая пачка сигарет должна обязательно содержать информацию на русском языке: наименование табачного изделия; наименование и местонахождение изготовителя; сведения о наличии фильтра; сведения о количестве штук или массе нетто в граммах; предупредительные надписи о вреде потребления табачных изделий; информацию о содержании смолы и никотина в дыме одной сигареты, монооксида углерода в дыме одной сигареты с фильтром; знак обращения на рынке; сведения о максимальной розничной цене в рублях; месяц и год изготовления сигарет и папирос.

Понятно, что все эти детали трудно удержать в голове неподготовленному потребителю. Но сегодня делать это и не нужно – есть система обязательной цифровой маркировки, без которой сегодня не может продаваться ни одна легальная пачка сигарет. А прочитать цифровой код на пачке поможет бесплатное мобильное приложение «Честный знак» - код расскажет, где и когда произвели сигареты и в какой магазин они поступили. Ну а если код не читается или на пачке его нет – товар нелегальный.

Справка: Российский рынок нелегальных сигарет растет небывалыми темпами, создавая множество угроз социального и экономического характера. В регионах Сибири доля нелегальных сигарет составляет в среднем около 21%. Потери федерального бюджета в прошлом году составили не менее 100 миллиардов рублей. 

 Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Как цифровая маркировка изменит рынок нелегальных сигарет

Как цифровая маркировка изменит рынок нелегальных сигарет

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С 1 июля наличие цифрового Data Matrix-кода на пачках сигарет станет обязательным

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Автор: Политсиб.ру

Фото: https://pixabay.com/

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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