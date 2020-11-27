5 веских причин зарегистрироваться в личном кабинете «Алтайэнергосбыт»

В пик распространения вирусных инфекций АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам решать все вопросы с компанией онлайн в «Личном кабинете клиента» (ЛКК).

Приводим 5 самых очевидных преимуществ:

1. Всё в одном месте

С помощью сервиса можно передать показания счётчика, оплатить электроэнергию, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, проконтролировать начисления и оплаты, проконсультироваться со специалистом.

2. Круглосуточно

ЛКК доступен пользователям дома, на работе и в любом другом месте, где есть выход в интернет, и в любое время суток.

3. Удобно

Интерфейс сервиса очень прост. Также для пользователей были разработаны видеоинструкции по регистрации в Личном кабинете клиента. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте компании.

4. ЛКК доступен на компьютере и смартфоне

Кабинетом можно пользоваться на ПК и с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт», скачав его на платформах App Store или Google Play.

5. Скидки и бонусы

Кстати, пользуясь ЛКК можно еще и существенно сэкономить. В нём действует дополнительный сервис - Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком до 30% в таких крупных торговых сетях, как Спортмастер, Эльдорадо, Остин, ТЕЛЕ 2, Дочки сыночки, Читай город и других.

До встречи в ЛКК!