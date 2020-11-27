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Алтайская КПРФ перенесла отчетно-выборную конференцию из-за пандемии

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Алтайская КПРФ не будет проводить отчетно-выборную конференцию в декабре 2020 года, как планировала. Из-за пандемии коронавируса ее отложили на начало следующего года. Об этом «Политсибру» рассказала первый секретарь крайкома партии Мария Прусакова.

«С учетом сложившейся ситуации мы не стали проводить конференцию в начале декабря. Новая дата пока не определена. Рассчитываем на начало 2021 года», - пояснила Прусакова.

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На ней коммунисты должны переизбрать руководителя регионального отделения (по данным «Полисибру», Мария Прусакова сохранит этот пост), бюро крайкома и обсудить итоги работы за последние два года.

Главная алтайская коммунистка подчеркнула, что по уставу партии конференции должны проходить минимум раз в четыре года. Последняя была в июне 2018 года. Так что все руководящие органы остаются легитимными и без новой конференции.

Напомним, что в 2020 году отчетные конференции проводили справедливороссы и либерал-демократы. «Справедливая Россия» в октябре, где переизбрала депутата Госдумы Александра Терентьева свои руководителем. А ЛДПР в июне 2020, где новым координатором выбрали Максима Крайна (он возглавил реготделение еще в январе, но избавился от приставки и.о. только после официального избрания). Кстати, именно эта конференция стала поводом для внутрипартийного конфликта. Член ЛДПР  Иван Брусенко и некоторые другие партийцы считают, что она была проведена неправомерно. Он даже обратился в суд и написал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

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