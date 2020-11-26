Алтай обеспечит «браслетами помощи» пенсионеров и инвалидов

В соседней республике Алтай начали внедрять социальный проект по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях. Программа будет реализована в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Браслеты помощи» созданы «для одиноких жителей пожилого возраста и инвалидов с хроническими заболеваниями, а также имеющим риск утраты сознания» - сообщает офсайт правительства республики.

Браслеты будут выдаваться всем нуждающимся в управлениях соцподдержки населения по месту жительства.

Основными группами населения, которым будет предложено бесплатно приобрести браслет и зарегистрироваться в личном кабинете будут люди, обладающие следующими заболеваниями:

Сахарный диабет

Бронхиальная астма

Инсульт

Эпилепсия

Неконтролируемая артериальная гипертония

Деменция

Инфаркт

Как это работает?

Владелец браслета вносит в него необходимую информацию: хронические заболевания и контакты близких. Если человек упадёт в обморок или будет дезориентирован, врачи или любой другой человек через QR-код считают нужные данные. А устройство отправит точное местонахождение родственнику владельца.

«При обнаружении пожилого гражданина, потерявшего сознание или память, любой человек может оказать быструю помощь, получив информацию через браслет. Принятые меры позволят ускорить оказание экстренной помощи и не допустить летальных исходов, связанных с нехваткой первичной информации о человеке», - сообщает сайт.

Данный проект уже реализуется и в других регионах. Один из них - соседняя Новосибирская область.

А в Алтайском крае?

В Алтайском крае аналогичный проект «Кнопка жизни» анонсировался властями региона в 2013 году.

По данным Интерфакса, система должна была передавать информацию о пострадавшем на компьютер врача-оператора автоматически, вместе с паспортом здоровья, данными о его состоянии, ключевых заболеваниях и аллергии на лекарства. Кроме того, должно было отражаться местоположение пострадавшего человека и контакты его близких. Однако, на данный момент никакой информации о работе этой системы в публичном поле нет.