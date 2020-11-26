Группа НЛМК реализует очередные программы социальной поддержки в период пандемии COVID-19

НЛМК и социальный партнер компании, благотворительный фонд «Милосердие», продолжают оказывать помощь сотрудникам и жителям регионов присутствия на фоне второй волны пандемии COVID-19:

До конца ноября 46 тысяч российских сотрудников компании получат единовременную денежную выплату. Общая сумма выплат работникам составит 1,4 млрд руб., дополнительно, компания компенсирует соответствующий подоходный налог;

Кроме того, до конца года:

10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.;

15 тысячам многодетных семей, проживающих в семи городах присутствия компании, будет предоставлена денежная материальная помощь, общая сумма выплат составит около 20 млн руб.

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