Группа НЛМК реализует очередные программы социальной поддержки в период пандемии COVID-19

НЛМК и социальный партнер компании, благотворительный фонд «Милосердие», продолжают оказывать помощь сотрудникам и жителям регионов присутствия на фоне второй волны пандемии COVID-19:
До конца ноября 46 тысяч российских сотрудников компании получат единовременную денежную выплату. Общая сумма выплат работникам составит 1,4 млрд руб., дополнительно, компания компенсирует соответствующий подоходный налог;
Кроме того, до конца года:
В своём стремлении улучшить пользовательский опыт мы упускаем, что сделанные на базе пин ап выводы являются только методом политического участия и ограничены исключительно образом мышления.