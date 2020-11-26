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«Гринч украл Рождество». В Алтайском крае из-за коронавируса отменили новогодние мероприятия

Новости
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В Алтайском крае из-за коронавируса запретили  новогодние мероприятия. Специальный указ подписал губернатор края  Виктор Томенко сегодня, 26 октября.  В соответствии с текстом указа нельзя проводить праздничные мероприятия в общественных местах.

«В период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера», - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Однако часть массовых мероприятий, очевидно сохранится. Поскольку  указ уточняет перечень мест, в которых необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

«Носить маски теперь необходимо и на улице - во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан», - уточняет пресс-служба.

При этом по-прежнему можно демонстрировать кинофильмы, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания).

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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