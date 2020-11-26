Дело фигуранта смертельной драки на Старом базаре Старцева дошло до суда

Уголовное дело против жителя Барнаула Михаила Старцева, нанесшего смертельный удар Павлу Рохлову, направлено в суд. Подробности сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

«В ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы. В ходе конфликта обвиняемый, подойдя со спины к 40-летнему мужчине, с силой нанес ему кулаком правой руки один удар в область нижней челюсти справа, отчего потерпевший упал, ударившись головой о землю. Через некоторое время он скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия», - так звучит версия следствия.

Вдове убитого в драке на Старом Базаре в Барнауле Павла Рохлова посоветовали обратиться еще в одно ток-шоу Новости 05.11.2020 11:15

Против 38-летнего Михаила Старцева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Эта история получила широкий резонанс. Вдова Светлана Рохлова и спутница Старцева Лилия Ворогушина, которые тоже так или иначе участвовали в смертельной потасовке, даже выступили в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Сам обвиняемый свое вины не признает. По его словам, он ударил без злого умысла, а только с целью обороны.

Но следствие собрало опровергающее это заявление показания свидетелей, видеозапись конфликта и судебно-медицинские экспертизы.

Представителями потерпевшей стороны заявлен гражданский иск к обвиняемому на общую сумму более 41 млн рублей.