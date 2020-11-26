Не испортит никакая инфраструктура. Алтай вошел в пятерку самых популярных туристических направлений России

Алтай вошел в рейтинг самых популярных российских туристических направлений. Специальный рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Помимо Алтайского края верхние строчки рейтинга заняли Калининград, Крым, Мурманская область, Карелия и Кавказские Минеральные Воды.

Причем туристы характеризуют эти направления как места, где природу не испортит никакая инфраструктура. Рейтинг был составлен по 1,5 тысячам отзывов туристов, а в качестве критериев проанализированы положительные отзывы, количество исторических или культовых мест, желание вернуться еще раз, публикации в инстаграм.

Любопытно, что Алтай обозначен как место, «притягивающее толпы туристов с целью очищения души и тела».

При этом недавно в Барнауле был отмечен спад количества туристов. По итогам девяти месяцев 2020 года Барнаул посетили 4,7 тысячи туристов. При этом исключительно с целью туризма – только 221 человек.

Барнаул потерял половину туристов из-за коронавируса Новости 24.11.2020 16:27 В 2020 году краевую столицу посетили гости из 69 стран мира 880

И нет сомнений, что сделанные на базе пин ап выводы, инициированные исключительно синтетически, обнародованы.