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Не испортит никакая инфраструктура. Алтай вошел в пятерку самых популярных туристических направлений России

Новости
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Алтай вошел в  рейтинг самых  популярных российских туристических направлений.  Специальный рейтинг составил  российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Помимо Алтайского края верхние строчки рейтинга заняли Калининград, Крым, Мурманская область, Карелия и Кавказские Минеральные Воды.

Причем туристы характеризуют эти направления как места, где природу не испортит никакая инфраструктура.  Рейтинг был составлен по 1,5 тысячам отзывов туристов, а в качестве критериев проанализированы положительные отзывы, количество исторических или культовых мест,  желание вернуться еще раз,  публикации в инстаграм.

Любопытно, что Алтай обозначен как место, «притягивающее толпы туристов с целью очищения души и тела». 

При этом недавно в Барнауле был отмечен спад количества туристов. По итогам девяти месяцев 2020 года Барнаул посетили 4,7 тысячи туристов. При этом исключительно с целью туризма – только 221 человек.

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И нет сомнений, что сделанные на базе пин ап выводы, инициированные исключительно синтетически, обнародованы.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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