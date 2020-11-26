Алтайский бизнес собирает деньги на оснащение ковидных госпиталей

В социальных сетях региона появилась информация о сборе средств ковидным госпиталям региона. Речь идет о Локтевском и Мамонтовском районах.

Так, паблик «Барнаул 22» со ссылкой на сайт администрации Локтевского района рассказал, что муниципальные депутаты просят людей материально помочь госпиталю, ссылаясь на рост числа больных:

«Учреждение остро нуждается в медицинском газообразном кислороде, антиковидных медицинских препаратах, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания. Поэтому открыт сбор пожертвований», - сообщает паблик.

В настоящее время информации об инициативе депутатов по сбору средств на официальном сайте администрации района нет. Зато минздрав региона эту информацию подтвердил. На сайте минздрава опубликована информация о работе ковидного госпиталя в Локтевском районе.

«Инициатива, которую проявили депутаты нашего района по сбору средств, понятна. Все видят насколько сложно приходится медицинским работникам в этот период, таким образом они решили проявить сопричастность к общему делу», - прокомментировала инициативу главврач Локтевской больницы Анастасия Пратчикова.

При этом в министерстве подчеркнули, что в госпитале, который в районе только открылся, уже есть все необходимые препараты. «Здесь установлено необходимое оборудование, выполнена кислородная разводка, завезены комплекты средств индивидуальной защиты, лекарственные препараты».

В то же время ковидный госпиталь в Мамонтовском районе тоже просит помощи. И у обычных жителей, и у бизнесменов.

«Сейчас госпиталь, рассчитанный на 60 коек, переполнен. […] он нуждается в масках, перчатках, кислороде, кислородных баллонах.- сообщает Barnaul 22

По данным ТОЛКа, уже собрано порядка 200 тысяч рублей. Деньги перечислили фермеры и индивидуальные предприниматели.

«Собранных денег немного, но их хватит, чтобы на месяц обеспечить ковидный госпиталь перчатками», - рассказала главврач Мамонтовской центральной районной больницы Оксана Забелина.