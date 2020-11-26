Рутинная работа. Мэрия Барнаула рассказала, что за просрочку нашли в школах краевого центра

Мэрия Барнаула в Телеграм-канале опубликовала комментарий по поводу проведенной проверки прокуратуры, по результатам которой ряд нарушений выявлен в комбинате школьного питания «Глобус» и некоторых школах. В

Мэрия заявила, что это не сенсация. А скорее «рутинная работа». Последняя проверка охватила 5 школ, по результатам которых и были выявлены нарушения. Всего в краевом центре находится 86 учебных заведений, проверки прошли уже в 22.

Просроченный продукт, который обнаружила прокуратура – дрожжи «Рекорд». Теперь комбинатом школьного питания проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении заведующей столовой, где были найдены просроченные дрожжи, к дисциплинарной ответственности.

Мэрия также распространила информацию о служебной проверке в отношении санитарного врача КШП. В то же время прокуратура рассказала о том, что в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Кроме того, по официальным данным на ненадлежащее исполнение своих обязанностей будет указано специалисту комитета по образованию. При этом отмечается, что он работает там менее месяца.

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