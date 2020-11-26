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Рутинная работа.  Мэрия Барнаула рассказала, что за просрочку нашли в школах краевого центра

Новости
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 Мэрия Барнаула в Телеграм-канале опубликовала комментарий по поводу проведенной проверки прокуратуры, по результатам которой  ряд нарушений выявлен в комбинате школьного питания «Глобус» и некоторых школах.   В

Мэрия заявила, что это не сенсация. А скорее «рутинная работа».  Последняя проверка охватила  5 школ, по результатам которых и были выявлены нарушения.   Всего в краевом центре находится 86 учебных заведений,  проверки  прошли уже в 22.

Просроченный продукт, который обнаружила прокуратура – дрожжи «Рекорд».  Теперь комбинатом школьного питания проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении заведующей столовой, где были найдены просроченные дрожжи, к дисциплинарной ответственности.

Мэрия также  распространила информацию о служебной проверке в отношении санитарного врача КШП. В то же время  прокуратура рассказала о том, что в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Кроме того, по официальным данным на ненадлежащее исполнение своих обязанностей будет указано специалисту комитета по образованию. При этом отмечается, что он работает там менее месяца.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

ох, какая же "мохнатая" лапка у скурлатова, кто бы его не пытался тронуть, не дают. Ни один директор слетел из-за "штыков" с кшп.А кормят-то действительно отвратно. И есть там просрочка, что бы мэрия ни говорила. И просрочка, и самые дешевые бумажные сосиски (откровенно не понимаю, как это может быть здоровым питанием). А проконтролировать качество директора не могут. Хорошие денежки на этой закупке делаются.

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