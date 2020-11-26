Главой ЗАТО Сибирский снова стал единоросс Сергей Драчев

Сергей Драчев избран главой ЗАТО Сибирский. Такое решение приняли большинство депутатов на сессии в четверг, 26 ноября.

Как рассказал «Политсибру» сам Драчев, за него проголосовали все 16 депутатов. Кроме него на этот пост претендовали еще три человека: первый замглавы администрации Валерий Панов, начальник отдела по ГОЧС и мобилизационной работе администрации Владимир Медведев, бывший руководитель МУМПК, а ныне исполнительный директор МУП «Павловские тепловые сети» Дмитрий Лопаткин.

Руководить закрытым военным поселком Сергей Драчев будет пять лет.

Примечательно, что 61-летний Драчев прошел четыре этапа муниципально-управленческой реформы, которые пережил Алтайский край. В 2003 году он, будучи депутатом местного представительного органа, был избран главой ЗАТО (условно говоря, мэром). В 2006 году победил на всенародных выборах и снова стал руководителем Сибирского. В 2010 он продолжил исполнять обязанности градоначальника, но уже в статусе главы администрации (тогда их называли сити-менеджерами). А в ноябре 2020 года снова был избран, но уже главой ЗАТО (теперь так называется глава администрации). То есть продолжил исполнять функции мэра.

А еще Сергей Драчев – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в 2013 года.