Я не мошенник. Бывший рубцовский градоначальник добивается своей невиновности

Бывший мэр Рубцовска, Владимир Ларионов, которому недавно вынесли приговор за крупное мошенничество, обратился в суд. Он хочет оспорить это решение.

Как известно, 5 ноября краевой суд вынес приговор в отношении бывшего мэра. Его осудили за мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в 2013 году МУП «Рубцовские тепловые сети» заключило с коммерческой фирмой договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. Однако муниципальное предприятие не оплатило работы. Глава администрации убедил директора фирмы-подрядчика, что сможет способствовать выплате задолженности, если будет материально заинтересован в этом.

В итоге суд назначил чиновнику наказание в виде четырёх лет условного лишения свободы и штраф в размере 800 тыс. руб.

Владимир Ларионов и его защитник Татьяна Берсенева подали жалобу в суд еще 17 ноября в суд. По данным Банфакса, ожидается, что они будут просить обжалование наказания. Впрочем, в пресс – службе краевой прокуратуры информагенству дали понять, что и сторона обвинения намерена подать собственную апелляцию. Прокурор напротив потребует ужесточить наказание и назначить реальное лишение свободы.

Напомним, экс- глава рубцовской администрации пытается обжаловать приговор суда не впервые. В 2016 году Ларионова обвинили в превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы. Бывший мэр пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Однако в зале суда Ларионов был освобожден в связи с актом амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Удастся ли в этот раз избежать наказания экс-мэру Рубцовска – решит суд.

https://politsib.ru/news/25515-89942