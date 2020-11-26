Появилась инициатива о запрете продажи алкоголя 1-2 января

С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он направил соответствующие письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую, а региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.
«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», —приводит текст обращения РТ.