Появилась инициатива о запрете продажи алкоголя 1-2 января

С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он направил соответствующие письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую, а региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.