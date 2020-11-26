За сутки в Алтайском крае умерло 12 человек с коронавирусом

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 182 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 - 6.

Новые случаи были подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 64, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск, Залесовский район – по 5 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Первомайский районы – по 4 человека, Белокуриха, Баевский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Табунский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 225 человек. Уже выздоровели всего 21 752 человека. Умерло 1062 (+12 за сутки) человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 528 (+6 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 530 (+6 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 26 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 363 человека. Кроме этого, 1 489 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 172.

Минздравом края развернуто 5805 коек, к кислороду имеют подключение 3015, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1953.

761 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 796 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 812764 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 255,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6195 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6771 за минувшие сутки.