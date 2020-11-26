Прокуратура пытается лишить мандатов двух депутатов Бийска за опоздание с декларациями о доходах

Два депутата Бийской городской думы могут лишиться мандатов за опоздание с предоставлением деклараций о доходах за минувший год. На заседании 27 ноября народные избранники рассмотрят представление прокурора об устранении нарушений закона о противодействии коррупции

Бийские депутаты «подстелили соломку» для своих коллег Новости 07.10.2019 17:10

Речь идет о двух депутатах фракции КПРФ, сообщает «Бийский рабочий». Алексей Кульбакин подал декларацию с опозданием на несколько дней, а Самира Кондаурова – на несколько месяцев. Хотя в этом году из-за пандемии всем депутатам значительно сдвинули сроки: им нужно было предоставить документы не к апрелю, а к августу.

По данным издания, прокурор города Эдуард Финк потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий этих двух депутатов. Но комитет по законности и местному самоуправлению не намерен предъявлять коммунистам жестких санкций. Ведь декларации они все-таки сдали. Хоть и с запозданием. Решение будет принято 27 ноября.

Напомним, по итогам декларационной кампании 2017 года у прокуратуры возникли вопросы по отчетности 17 депутатов бийской Думы из 30. Часть народных избранников на фоне скандала сдали мандаты. Части простили их промахи.