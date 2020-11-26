ЛДПР поддержит бюджет Алтайского края во втором чтении

Фракция ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании намерена проголосовать за принятие регионального бюджета на 2021 года. Об этом сообщила депутат Госдумы, курирующая регион, Елена Строкова.

«Наша фракция приняла самое активное участие в разработке и обсуждении проекта бюджета, было внесено множество инициатив и предложений. К большому сожалению, не все их удалось согласовать, однако, три наших поправки нашли отражение в проекте бюджета, хоть и не в тех объемах, в каких мы хотели. Они касаются социальной сферы, образования и спорта», - сказала Строкова.

Она напомнила, что в проекте бюджета предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла. ЛДПР уже не первый год настаивает на этой мере поддержке граждан. Либерал-демократы предлагали проиндексировать ЕДВ на 10% с 1 января 2021. Власти согласились только на 4% с 1 июля. И все равно очень важно, что такое решение было принято. И не без помощи партии, уверена Елена Строкова.

Также она ответила, что ко второму чтению увеличены учебные расходы на одного учащегося. Сфера физической культуры и спорта получит дополнительно 15,5 млн рублей.

Кроме того, по мнению депутата Госдумы, важное значение имеет продление налоговых каникул для начинающих предпринимателей в Алтайском крае.