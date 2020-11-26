Бесплатные лекарства и запрет на корпоративы. Какие новые антиковидные меры примут в Алтайском крае

Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае принял несколько новых решений. Заседание состоялось в среду, 25 ноября.

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Во-первых, члены штаба обсудили вопрос с бесплатными лекарствами для коронавирусных больных. Тех, что лечатся дома и имеют положительные тексты на ковид. Лекарства начнут выдавать уже на этой неделе. Часть препаратов поступит в регион позже. Всего Минздрав края заключил контракты на поставку на общую сумму 75 млн рублей из 85 млн рублей, выделенных региону из федерального бюджета.

Во-вторых, рассмотрели возможный запрет зрелищно-развлекательных, досуговых мероприятий в общественных местах. То есть вечеринок, новогодних корпоративов и празднований. Табу предлагали ввести с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Но официального решения властей пока нет.

И третий вопрос - усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции людей старше 65 лет.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что заболеваемость среди этой возрастной группы только растет. И достигла высокой отметки - 100 человек на 100 тысяч населения. Сегодня в госпиталях лежат в основном люди старшего возраста и у них очень высокий риск тяжелого течения болезни.