Алтайские профсоюзы переизбрали председателем Ивана Панова

Иван Панов будет возглавлять Алтайский Крайсовпроф еще пять лет. Его переизбрание состоялось на XXV отчетно-выборной конференции 25 ноября.

«Единогласным голосованием делегатов конференции на должность председателя был избран действующий председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Панов Иван Евгеньевич со сроком полномочий на пять лет», - уточнили в Крайсовпрофе.

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А перед этим он отчитался о работе профсоюзного Совета за минувшие пять лет.

Напомним, Панов занял этот пост в сентябре 2018 года после ухода предыдущего руководителя крайсовпрофа Владимира Бабушкина (официально по собственному желанию, неофициально из-за разногласий с Александром Карлиным, который на тот момент занимал пост главы региона). Панов был заместителем Бабушкин и единственным кандидатом на должность.

Источники «Политсибру» сообщают, что Иван Панов пойдет на выборы депутатов краевого парламента в 2021 году по списку партии «Единая Россия».