Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае

27 отделений – столько партий значится в списке зарегистрированных в Алтайском крае на 22 июля 2020 года (на самом деле уже на одну меньше, но скоро будет на четыре больше). Их можно разделить на три условные группы: большие парламентские, малые, но хоть немного активные и совсем крошечные и малоизвестные (но в чем-то перспективные). «Политсибру» пообщался с представителями почти всех партий. Мы узнали, как они работают (или не работают), какие политические амбиции имеют и чем вообще занимаются.

Расскажем про всех, кроме политических мастодонтов – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Они всем известны, имеют тысячи членов и сторонников, сеть отделений по всему краю, довольно качественные сайты и регулярно обновляемые соцсети.

Интересно же узнать про остальные партии, активность большинства из которых сводится к нулю. Итак, знакомьтесь.

«Яблоко»

Одна из старейших партий в крае - существует в крае с 1995. Ее первый руководитель - Валерий Останин, в те годы был депутатом краевого парламента, а затем депутатом Госдумы. С 2002 «Яблоко» бессменно возглавляет теперь уже бывший врач Александр Гончаренко.

Сейчас в партии около 130 членов. Депутат всего один - в Переяславском сельсовете Топчихинского района. «Яблоко» выдвигает кандидатов на выборы и на краевом, и на муниципальном уровне, но, как правило, это единичные истории. Хотя в 2016 году партия смогла преодолеть барьер в 3% в АКЗС и в следующих выборах будет участвовать без сбора подписей. А в 2017 году на выборах в Думу Барнаула - немногим более 4%.

«Не дождетесь - вот что я скажу нашим оппонентам, которые многие годы хоронят «Яблоко». Мы и дальше будем работать и участвовать в выборах», - заявляет Гончаренко.

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Но вряд ли алтайские демократы смогут преодолеть свой потолок в 3%. С одной стороны - это известная политическая сила. Но с другой, они уже не отвечают реалиям современной политики и вряд ли смогут предложить что-то новое уставшему от старых партий электорату.

Что касается активности, то партия периодически проводит небольшие протестные акции и делает критические заявления в адрес чиновников всех уровней, выпускает газету «За права человека на Алтае», ведет сайт.

«Зелёные»

Еще одна партия в возрасте. На Алтае она появилась еще в 1995 году (правда, называлась тогда «Кедр»), через пару лет закрылась, еще через пару лет снова возобновила свою работу. В 2012 году произошло новое возрождение теперь уже «Зеленых». С этого момента ее возглавляет известный в крае ученый-эколог, завлабораторией водной экологии барнаульского Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов.

Из-за проблем с финансированием, партия не ведет прием членов, в ее составе только 22 учредителя. По той же причине нет и официального штаба. Но, по словам Кириллова, только в Барнауле он может насчитать не менее 500 сторонников. Это разного толка общественники, представители экологического образования и науки, а также инженеры-практики.

«Неважно, как называется партия. Главное, чтобы решались проблемы», - сказал «Политсибру» собеседник.

Он (еще и как эксперт ОНФ) и его сторонники участвуют в общественно-экологической жизни края и занимаются проблемами загрязнения воздуха и воды, свалками и сливом жидких бытовых отходов в неположенном месте и другими подобными темами.

А вот на выборах в последние годы партия не так активна - кампании 2019 и 2020 годов они пропустили. Где-то не хватает политических сил, где-то денег.

«В Алтайском крае депутатов от нашей партии нет, и это наш большой прокол. Мы – не партия Против, мы - партия За. Наша задача - делать хорошие дела. Часто нам говорят, что у нас слишком хорошая (позитивная - прим. ред.) программа и что мы конкурируем в этой части с «Единой Россией», - добавил Кириллов.

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У партии есть право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей, чем они намерены воспользоваться в следующем году. Кстати, сам Кириллов в 2014 был кандидатом в губернаторы Алтайского края.

Но отсутствие денег, ярких кандидатов, внятной программы и самостоятельных проектов вряд ли позволит хотя бы выдвинуться. Не то, что уж победить.

«За правду»

А вот это самая «свежая» партия в Алтайском крае - решение об учреждении было принято 4 октября 2020 года, документы на регистрацию уже подали. На федеральном уровне она была создана в апреле 2020 года. Ее возглавляет политик и писатель Захар Прилепин.

На краевом уровне председателем регионального отделения будет 30-летний Кирилл Конев. Но работу партии мы обсудили с Эдуардом Барчуком - членом Общественной палаты Барнаула, бывшим главой алтайского отделения партии «Великое Отечество», а ныне сторонником «За правду».

По его словам, на очереди во вступление в партию уже около 100 человек. Это и молодежь, и пенсионеры, предприниматели, студенты и представили других сферы.

После получения регистрации партия откроет штаб в Барнауле (планируют сделать это уже в декабре). Но уже сейчас они начали привлекать к себе внимание - 13 ноября провели в Барнауле митинг против ЕГЭ, а 19 ноября - против «удаленки» для школьников вне пандемии.

«У нас в планах набрать на выборах в АКЗС более 5% и провести хотя бы одного депутата. Мы намерены стать для власти здоровой оппозицией. На федеральном уровне партия стремится стать второй политической силой в стране, мы в крае будет стараться не отставать от коллег», - амбициозно заявил Эдуард Барчук.

На региональных выборах в 2020 году «За правду» доказала свою перспективность - «молодая ЛДПР» вышла с яркими популистскими и патриотическими лозунгами. Если они найдут в крае хороших кандидатов, то вполне могут побороться за проходные 5% в АКЗС.

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Несколько лет назад не менее амбициозные планы были и у ПВО. Ее создал политик и публицист Николай Стариков, но в 2018 году оставил этот бренд. После этого партия развалилась и в марте 2020 года была ликвидирована решением Верховного суда РФ из-за ряда нарушений. Теперь Стариков в партии «За правду». Очевидно, поэтому к политическому движению примкнули и его сторонники из Алтайского края.

«Новые люди»

Пожалуй, самая перспективная молодая партия в России. На выборах в сентябре 2020 года НЛ выдвинули кандидатов в городские думы или региональные парламенты в Новосибирской (набрала 7% голосов), Воронежской, Калужской (8%), Рязанской (5,7%), Костромской (7,5%). Белгородской областях, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске (15%), Липецке. И получила немало для партии-новичка мандатов.

В Алтайском крае отделение официально появилось в мае, но реально начинает работать только сейчас. Руководитель местной ячейки, в недавнем прошлом житель Новосибирска (и участник выборов в региональное Заксобрание в 2020 году) Максим Товолошкин заявил «Политсибру», что в партии членства нет, а с ними и партбилетов, и взносов.

«У нас есть активисты, которые участвуют в нашей деятельности, разрабатывают и реализуют проекты. Их сейчас 40-50 человек. И есть сторонники, которые знают про нас и поддерживают пока что не делом, но «голосом». Мы совсем недавно в регионе, так что сторонников пока не подсчитывали», - добавил он.

Партия намерена найти «решение проблем края» и реализовать «ряд социальных проектов». И пойти с такой программой на выборы в АКЗС.

И если НЛ найдут в крае несколько новых ярких (не «замазанных» политикой) лиц, то вполне могут рассчитывать на прохождение пятипроцентного барьера. Ведь сейчас у них есть две другие составляющих успеха - деньги и выгодный образ новой партии. Вопрос только в том, «потянет» ли региональное отделение.

«Родина»

«Родина» в современном виде появилась в регионе в 2012 году. С этого момента ее бессменный лидер - бизнесмен Сергей Убраев (был единственным внефракционным депутатом АКЗС шестого созыва)

Партия жива, заверил Убраев. Он не назвал количество членов, сказал, что их немного, но много сторонников - «реальный боевой актив». И лишний раз их не «светят», потому что самых ярких потом «прессуют».

По словам Убраева, партия не стала распыляться на выборы в городах и районах, сконцентрировалась на Барнауле. Но даже и здесь пройти фильтр практически невозможно - система работает под интересы парламентской четверки, говорит собеседник:

«В 2000 году на одномандатном округе в АКЗС мне надо было собрать 200 подписей, в 2016 году - 1960 подписей. Для участия партии в выборах в следующем году нам надо собрать 9300 подписей. Это не реально, особенно в условиях пандемии».

Не на руку партии и отсутствие внятной повестки на уровне всей партии и слишком большая конкуренция на левоцентристском фланге. Шансы невелики.

«Партия роста»

С чистого листа. Алтайскую «Партию Роста» возглавил местный бизнесмен Антон Литвиненко Новости 16.07.2020 12:11

Алтайское отделение партии Титова до ноября 2019 года возглавлял бизнесмен Андрей Крылов, баллотировавшийся в губернаторы в 2018 году. Собственно, благодаря этому многие в крае вообще узнали о существовании ПР. Но после конфликта с федеральным руководством (официально Крылова «попросили» за «нанесение партии политического ущерба») он ушел и увел за собой почти всех членов партии - около 40 человек.

Новому руководителю, бизнесмену Антону Литвиненко (занимает этот пост с июня 2020 года) приходится выстраивать всю работу с нуля. И сейчас в региональном отделении всего пять человек. Набрать больше не дает пандемия, да и многие более менее активные бизнесмены уже разобраны по другим партиям.

Из-за ковида ограничены и партийные мероприятия. У ПР пока нет своего штаба (но его планируют открыть), партия не участвует в выборах (но подумывает насчет нового созыва АКЗС).

Цель работы Литвиненко формулирует как поддержку предпринимателей и выстраивание диалога власти и бизнеса на региональном уровне. Он уверен, что партии удаться занять свою нишу.

Но политическое объединение Титова давно сузило свой электорат - они позиционируются в основном как партия для бизнеса. И работает больше как организация по защите прав предпринимателей и лоббизму бизнес-интересов. Хотя на федеральном уровне их представляют такие известные люди, как Александр Любимов, Сергей Шнуров, Илья Сачков и Оксана Дмитриева, в крае они вряд ли смогут пройти процедуру регистрации.

«Коммунисты России»

Главный спойлер КПРФ существует в регионе с 2018 года. И ведет активную деятельность: протестные акции (одно из последних в поддержку протестующих в Хабаровске) и акции памяти, сбор гуманитарной помощи, поздравление с праздниками. А сейчас вышли с призывом остановить рубку леса в Зональном районе.

«Наша главная задача - взять власть и добиться достойной жизни для населения. Для нас главное - это не борьба с КПРФ. Главное - борьба с капитализмом», - рассказал «Политсибру» первый секретарь алтайского комитета партии Сергей Матасов.

Сейчас в партии около 200 членов. Есть и депутаты - в Павловском райсовете целая фракция из пяти человек.

Краевой комитет находится в Бийске, там партия проводит самую активную работу. Отделения есть в Барнауле, Рубцовске, Павловске и некоторых районах края.

«Мы не стали участвовать в выборах 2020 года, копим силы на 2021-й. Обязательно пойдем на выборы и в АКЗС, и в Госдуму (у партии есть льгота, которая позволяет не собирать подписи для регистрации - прим.ред.)», - добавил Матасов.

Льготы в АКЗС нет, и шансов пройти – тоже. Но если они получат регистрацию, то смогут оттянуть некоторую долю голосов у КПРФ.

«Народно-патриотическая партия России - Власть Народу»

В Алтайском крае эта партия существует с 2018 года, но почти никак себя не показывает. В ее составе всего около 10 человек и те в основном - близкие родственники. Никой работы они не ведут, юридически оформленного штаба не имеют, в выборах не участвуют.

Самое примечательное в этой партии - ее возглавляет уроженец Алтайского края, некогда известный в регионе политик Михаил Соловьев. Соловьев - первый глава алтайской ЛДПР еще в конце 90-х. Был советником Владимира Жириновского, в 1996 году участвовал в выборах губернатора (но снял свою кандидатуру в пользу Сурикова), был помощником нескольких депутатов Госдумы от ЛДПР. Уже долгое время живет и работает в Москве. Сейчас на пенсии, но преподает и является советником в разных коммерческих структурах. В 2019 году участвовал в выборах губернатора Республики Алтай.

«Я возглавил региональное отделение в ноябре 2019 года по просьбе председателя партии Владимира Милосердова. Мы выживаем, но работать невозможно - финансирования мало, желающих поддержать партию нет, лидеров нет», - сказал Соловьев.

Судя по его словам, ему больше интересна работа в партии на федеральном уровне. На уровне края «народные патриоты» вряд ли будут участвовать в выборах.

«Партия Малого Бизнеса России»

Эта партия также появилась в регионе в 2018 году. Реготделение совсем небольшое - всего 8 членов (в основном барнаульские бизнесмены) и около 100 сторонников, представительства есть в Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске. Но партия работает, уверяет председатель регионального отделения, бизнесмен (строительство и проектирование инженерных сетей) Сергей Калиниченко.

«В период пандемии нам поступает множество обращений от бизнеса. И мы стараемся помогать, чем можем. В том числе обращаемся к губернатору и федеральной власти с предложениями, как поддержать предпринимателей. Сейчас мы не планируем никаких массовых мероприятий. Но на выборы в АКЗС в следующем году намерены идти», - сказал он в беседе с «Политсибру».

Но электорат у них еще Уже, чем у «Партии Роста».

«Российский общенародный союз»

Партия существует в крае с 2012 года. Сегодня в ее составе 29 членов. Руководитель - доцент кафедры экономической географии и картографии Института географии АГУ Александр Кротов.

Он довольно аполитично сформулировал «Политсибру» главную цель их работы - говорить правду и улучшать жизнь людей. Для этого они ведут «аналитическую работу, сбор и анализ краевой статистики, других показателей из самых разных сфер деятельности».

«Отчеты и статьи потом публикуются на различных ресурсах, в том числе научных. Активисты формируют свои предложения по улучшению жизни в городе и крае и направляют их властям», - добавил он.

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Сейчас у «Народного союза» созрела идея, которая обязательно должна понравиться губернатору, она будет ему понятна и близка, считает лидер регионального отделения. Но подробности проекта Кротов раскрыть отказался.

Зато уже сейчас понятно, что бороться за мандаты в АКЗС партия не планирует. А вот в выборах в Госдуму участвовать, возможно, будет.

«Зеленая альтернатива»

Еще одна экологическая партия появилась в регионе в мае 2020 года. Ее возглавил общественник, завкафедрой эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев.

В партии 25 членов и около 75 сторонников. Своих депутатов нет и, скорее всего, пока и не будет. В реготделении пока не решили, пойдут ли на выборы в АКЗС. Да и с их узким электоратом и низкой активностью пройти будет крайне сложно. Госдума тоже под большим вопросом.

Зато у них есть штаб в Барнауле (и сторонники в Бийске, Рубцовске и некоторых районах) и некоторое планы. Правда, какие именно, пока не говорят. Сейчас партия занимается в основном экологическим просвещением и созданием экспертного сообщества по здоровому образу жизни.

«Партия Возрождения России»

В Алтайском крае Россию возрождает 18 членов партии. ПВР существует с 2013 года, но сейчас, по словам председателя реготделения Антона Мартыненко, начинает свою работу буквально «с нуля». Все силы направлены на формирование новой стратегии работы и подходов.

Они намерены «включиться в алтайскую политику, привести туда новые лица и новые идеи». И готовятся к участию в выборах в 2021 году, в том числе и муниципальных. Есть планы заявиться на выборы в Барнаульскую городскую Думу в 2022 году. Но никаких подробностей в партии пока не раскрывают.

Кстати, сам Мартыненко в 2012 году шел на выборы в гордуму Барнаула как самовыдвиженец (получил отказ в регистрации) и гендиректор УК «Дом+». В этом же статусе он был управляющим «Центральным рынком».

«Российская партия садоводов»

Это как раз та самая партия, которую можно минусовать от списка 27 реготделений. В конце сентября 2020 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации политической организаций и всех региональных отделений.

Как рассказал «Политсибру» председатель регсовета, председатель «Союза садоводов России» в Алтайском крае Алексей Марков, это произошло из-за низкой активности - она с самого момента основания (с 2013 года) не участвовала в выборах.

«Мы добросовестно выполняли все поручения из Москвы, участвовали в политической жизни, как могли, но этого было мало», - пояснил Марков.

Но при этом он и около 40 «садоводов» намерены и дальше продолжать работу - защищать права дачников. Возможно, вступят в другую партию. По словам собеседника, они «были близки с «Единой Россией», часто выступали наблюдателями на выборах.

«Родная партия»

Эта партия также может потерять регистрацию за игнорирование избирательного процесса - Минюст уже подал иск в Верховный суд. А пока она существует, в Алтайском крае ее идеологию официально разделяет 13 человек.

Координатор регионального отделения Николай Поклонов рассказал, что алтайская РП сейчас «борется за существование». Все пожертвования уходят на оплату бухгалтера и других расходов, поэтому никакой партийной активности нет. Хотя были бы ресурсы – они готовы участвовать в выборах.

Сторонники пытаются привлечь новых людей, но безуспешно. Видимо, не многим интересна главная идея партии - популяризация родовых поместий. Понятное дело, что о выборах речи не идет.

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Это «сестра» НОДа (Национально-освободительного движения). И она тоже была ликвидирована в октябре 2020 года за неучастие в выборах. В Алтайском крае партия не проявляла никакой активности.

Связаться с руководителем регионального отделения НК не получилось. Зато мы пообщались с координатором барнаульского НОДа Михаилом Дягтеревым. Это объединение главной задачей ставит восстановление суверенитета России. О чем частенько напоминает на своих митингах и пикетах.

Он рассказал, что сейчас в России будет зарегистрированная новая партия с одноименной аббревиатурой - НОД. Но совершенно другой расшифровкой - «Народ. Отчизна. Духовность».

К сожалению, не получилось ничего внятного узнать о партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)». В региональном отделении не стали давать комментариев, не сказали даже, сколько в партии членов. Та же история с «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». Дозвониться до их руководителя крайне сложно (а звонили мы на сотовый). Но, даже отвечая на звонок, он то не может, то не хочет разговаривать. А ведь эта партия, несмотря на свою неактивность в регионе, могла бы побороться за один-два мандата в АКЗС. Во всяком случае, об этом свидетельствует опыт их работы в других регионах.

Не получилось найти действующий номер (либо отключен, либо просто не берут трубку) и связаться с партиями «Гражданская инициатива», «Патриоты России», «Партия дела», «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу», «Партия Социальной защиты», «Гражданская Платформа».

Но в основном они существуют в регионе лишь номинально. По закону у каждой партии должно быть не менее 50 региональных представительств по стране. Еще одно условие - участие в выборах разного уровня. Если партия и тут себя не проявит в течение семи лет, то ее регистрация будет аннулирована. Собственно, поэтому 2018 год стал второй волной появления малых партий. Часть из новичков - перерегистрированные партии. По данным «Политсибру» в ближайшее время в крае будет открыто реготделение «Партии за справедливость!» с планами на участие в выборах в АКЗС.

На Алтае, как впрочем и по всей Сибири, малых партий много, но реально сильных - одна-две. Но, как стало известно «Политсибру», в бюллетени на выборах в краевой парламент попадет не менее девяти партий. Это парламентская четверка и те самые малые партии. Какие именно, и кто их будет представлять, напишем в одном из следующих материалов в сюжете «Выборы-2021».

Каких партий в Алтайском крае нет:

«Демократическая партия России» (но кандидат от партии участвовал в довыборах в АКЗС в 2020 году, законом это не запрещено)

«Партия прогресса» (их кандидат тоже баллотировался в АКЗС в 2020 году)

Коммунистическая партия социальной справедливости

«Россия будущего»

«Гражданская Сила»

«Казачья партия Российской Федерации»

«Народ против коррупции» (ликвидирована в ноябре 2020 года)

«Интернациональная партия России»

«Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»

партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»

«Возрождение аграрной России»

«Партия родителей будущего»

«Партия прямой демократии»

КПСС

Александра Черданцева, Алла Филиппова