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Правительство России намерено контролировать назначение  региональных министров здравоохранения

Новости
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Законопроект,  предусматривающий обязательное согласование с федеральным Минздравом кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в регионе внесен в Государственную думу правительством России.

Минздрав России согласно тексту законопроекта предлагается наделить полномочиями согласовывать  назначения региональных министров, порядок в случае одобрения документа установит правительство.

Как поясняют инициативу в кабмине, согласно конституции, координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении РФ и субъектов России. В полномочиях Минздрава вырабатывать и реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также координировать деятельность в сфере охраны здоровья всех участников национальной системы здравоохранения, включая органы исполнительной власти субъектов России. Без такой согласованной деятельности в сфере охраны здоровья всех уровней невозможно достигнуть целей развития, говорится в проекте, сообщает ТАСС.

При этом, как особо подчеркивают в кабмине, "предлагаемое законопроектом решение не является новым", так как подобный механизм назначения действовал до 2015 года.

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Автор: Политсиб.ру

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