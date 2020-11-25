Ровными рядами. В Рубцовске открывается новое кладбище, с уменьшенными размерами захоронений и запретом на посадку деревьев

В Рубцовске в ближайшее время заработает новое кладбище. «Местное время» сообщает, что хоронить на нем будут по измененным правилам. Площадь участка для одного погребенного не должна превышать 4 квадратных метров, а размер захоронения 1,5-2,1 метра.

«Такой унифицированный размер облегчает работы по облагораживанию могил – все знают, что практически любая плитка для наружных работ имеет размер 30 х 30 сантиметров. Такой подход будет способствовать общему виду погоста, могилы расположатся ровными рядами, в соответствии с требованиями», - рассказал заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

Расстояние между могилами составит 0,5 метра, между рядами – 1 метр. При этом, если оградка не будет соответствовать стандартным размерам, то ее демонтируют. Ее можно будет забрать, а вот установить обратно – нет. Садить деревья возле могилы – нельзя. Специально для этого будет отведено место по периметру кладбища.

Кстати, на кладбище можно будет «забронировать» место рядом с родственниками. Люди заранее смогут оформить себе земельный участок либо на два, либо на три захоронения, установить там оградку и ухаживать за ним.

Кроме того, возле мест захоронения будет запрещена посадка деревьев, чтобы в будущем избежать проблем, когда деревья начнут стареть и ломаться – специально для этого отведен земельный участок по периметру кладбища.