Томские депутаты отказались отменять выборы мэра

Депутаты томской думы отвергли предложение областного депутата Игоря Чернышева отменить выборы мэра города. Народные избранники – представители всех фракций – считают, что неправильно лишать людей такой возможности, передает РИА Томск.

Обсуждение состоялось во вторник, 24 ноября, на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам. Главная тема – инициатива депутата Законодательной думы Томской области Игоря Чернышева. Еще в сентябре он предложил отменить прямые выборы мэра Томска. Ранее предложение не поддержали и в профильном комитете думы, и в областной администрации.

«Мэр должен исполнять волю депутатов, поэтому он должен быть не всенародно избран, а избран депутатами», – заявил Чернышев.

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И добавил, что в полумиллионном городе прямая демократия просто не возможна – люди не знают друг друга. А потому побеждает то популист, то обладатель «большого кошелька». А вот конкурсный отбор и голосование только депутатами позволит выбрать на этот пост достойного.

Против запрета выборов выступали представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока» и внесистемной оппозиции.

«Готовы ли томичи реально расстаться со своим правом напрямую избирать главу города? Уверен, что нет. Более того, и там, где от прямых выборов отказались, люди тоже хотят к ним вернуться. Об этом говорят и данные социологических опросов, согласно которым 65% россиян считают правильным выбирать главу самой близкой к ним ветви власти – муниципальной», – сказал спикер думы Томска Чингис Акатаев.

Члены комиссии единогласно отказались поддерживать инициативу Чернышева. Но 1 декабря этот вопрос снова обсудят на общем заседании думы.

Кстати, Томск – один из семи городов России, где еще есть всенародные выборы мэра. В Алтайском крае, например, выборов нет ни в одном муниципалитете. В Барнауле их отменили в 2010 году. Периодически возникают предложения их вернуть. На этом, в частности, настаивает «Справедливая Россия».