Алтай-Кокс передал медикаменты заринскому ковидному госпиталю

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали наиболее востребованные медицинские препараты Центральной городской больнице Заринска, отделения которой переоборудовали в ковидный госпиталь.

Медицинское учреждение получило 20 упаковок медицинских препаратов «Актемра» и «Илсира» стоимостью около 1 млн рублей. Медикаменты помогают пациентам со сложным течением заболевания: сдерживают развитие инфекции и предупреждают поражение внутренних органов.

«Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска,- отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников на передовой борьбы с инфекцией. Наша задача сегодня – создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов».

С начала пандемии Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали в медицинское учреждение Заринска 120 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 3 млн рублей. А также автомобиль скорой помощи марки ГАЗ-32214 "Газель". На приобретение машины скорой помощи направили более 3,7 млн. рублей.

Ранее для городской больницы №5 Барнаула закупили 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа "Искусственная почка" Dialog+ стоимостью более 1,4 млн рублей и медикаменты, стоимостью свыше 13 млн рублей. Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью более 5 млн рублей.