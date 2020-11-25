Это долг государства. Александр Терентьев о поправках эсеров к третьему чтению проекта федерального бюджета
Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме подготовила поправки к правительственному проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
«Справедливая Россия» говорила и будет говорить о том, что игнорирование наших поправок не оставляет нам шансов на принятие такого проекта федерального бюджета на предстоящий период. Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы устранить несправедливость в части социальных обязательств власти по отношению к образованию, работающим пенсионерам, «детям войны», молодым семьям и детям-сиротам, другим статьям. Это долг государства», - прокомментировал депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.
Он добавил, что фракция СР в АКЗС на уровне региона настойчиво и последовательно требует увеличения финансирования таких жизненно важных социальных сфер, как образование, обеспечение жильем детей-сирот, а также постоянных, а не единовременных выплат «детям войны».
В числе ключевых поправок СР:
- полное сокращение зарезервированных расходов на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих на 199 млрд 331 млн 186,4 тыс. рублей;
- увеличение расходов на национальную оборону на 20 млрд рублей;
- увеличение на 500 млн рублей расходов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали;
- увеличение на 3,85 млрд рублей, до уровня 2020 года расходов на жилищно-коммунальное хозяйство;
- увеличение на 12 млрд расходов на образование для доведения их доли в общем объеме расходов до 7%;
- увеличение на 16,27 млрд рублей расходов на индексацию пенсий военным пенсионерам;
- увеличение на 56 млрд 211 млн 186,4 тыс. рублей расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам;
- увеличение на 20 млрд рублей расходов на выплату пособий безработным, включая выплату пособия на детей безработных;
- увеличение на 2,5 млрд расходов на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- введение статьи расходов на субсидии для оказания мер социальной поддержки «детям войны» в размере 30 млрд рублей;
- увеличение на 3 млрд рублей расходов на обеспечение жильем молодых семей;
- увеличение на 10 млрд рублей расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- увеличение на 10 млрд рублей расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ для финансирования их социальных полномочий.
Автор: Политсиб.ру
Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"