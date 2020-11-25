Это долг государства. Александр Терентьев о поправках эсеров к третьему чтению проекта федерального бюджета

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме подготовила поправки к правительственному проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Справедливая Россия» говорила и будет говорить о том, что игнорирование наших поправок не оставляет нам шансов на принятие такого проекта федерального бюджета на предстоящий период. Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы устранить несправедливость в части социальных обязательств власти по отношению к образованию, работающим пенсионерам, «детям войны», молодым семьям и детям-сиротам, другим статьям. Это долг государства», - прокомментировал депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Он добавил, что фракция СР в АКЗС на уровне региона настойчиво и последовательно требует увеличения финансирования таких жизненно важных социальных сфер, как образование, обеспечение жильем детей-сирот, а также постоянных, а не единовременных выплат «детям войны».

В числе ключевых поправок СР: