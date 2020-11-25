Пять сибирских регионов попали в топ-25 рейтинга социального благополучия населения

Несколько регионов СФО вошли в список 25 субъектов страны, где жить хорошо. Рейтинг социального благополучия населения составил Фонд развития гражданского общества.

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц Новости 23.11.2020 18:20

Эксперты оценивали соотношения средних заработных плат к стоимости региональной «потребительской корзины». Возглавляет «турнирную таблицу» Ямало-Ненецкий автономный округ.

Из сибирских регионов вошли только пять территорий.

Так, на 13 месте рейтинга расположилось Иркутская область. Средняя зарплата (на 01.09.2020 года) составляет 47,1 тысяча рублей. Потребительская корзина здесь стоит (уже на 01.10.2020 года) 15,6 тысяч рублей.

Красноярский край на 14 месте с зарплатой в 50,3 тысячи рублей, а корзиной в 16,7 тысяч. Кузбасс занял 17 место с параметрами: 41,7 тысяч рублей - зарплата, 14,4 тысячи – корзина. На 19 месте Томская область: 45,1 тысяча рублей – зарплата, 16,2 тысячи – корзина.

И последний из регионов СФО в рейтинге – Республика Тыва с зарплатой в 39,4 тысячи рублей, а корзиной – 14,8 тысяч.