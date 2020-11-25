Правительство выделит 10 млрд рублей на новые выплаты «ковидным» медикам

Минфин России подготовил распоряжение о выделении из резервного фонда 10 млрд рублей на выплаты медицинским и иным работникам, которые контактируют с инфицированными коронавирусом пациентами, передает «ТАСС».

«Выделить бюджетные ассигнования <...> на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», - сказано в документе.

Как именно распределят эти средства по регионам, пока не известно.

Но зато есть суммы. Их еще 24 ноября утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вот, сколько будут получать медработники: