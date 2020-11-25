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Правительство выделит 10 млрд рублей на новые выплаты «ковидным» медикам

Новости
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Минфин России подготовил распоряжение о выделении из резервного фонда 10 млрд рублей на выплаты медицинским и иным работникам, которые контактируют с инфицированными коронавирусом пациентами, передает «ТАСС».

«Выделить бюджетные ассигнования <...> на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», - сказано в документе.

Как именно распределят эти средства по регионам, пока не известно.

Но зато есть суммы. Их еще 24 ноября утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вот, сколько будут получать медработники:

  • 2 430 рублей за одну нормативную смену – врачи выездных бригад скорой помощи,
  • 1 215 рублей – средний медперсонал скорой помощи,
  • 950 рублей – младший медперсонал скорой,
  • 600 рублей – фельдшеры скорой,
  • 3 880 рублей – врачи стационара,
  • 2 430 рублей – средний медперсонал стационара,
  • 1 215 рублей – младший медперсонал стационара.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Karolina Grabowska/Pexels

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