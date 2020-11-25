Миллиард рублей выдал Россельхозбанк жителям двух Алтаев по сельской ипотеке

В Алтайском крае и Республике Алтай в этом году Россельхозбанк выдал сельской ипотеки на 1 млрд рублей. Благодаря этому более 600 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Кроме того, еще порядка 500 заявок одобрено, и клиенты находятся в поиске подходящего объекта недвижимости. Средняя сумма кредита - около 1,5 млн рублей. По всей стране уже более 28 тыс семей воспользовались льготной сельской ипотекой от Россельхозбанка на общую сумму свыше 55 млрд рублей.

По данным Алтайского филиала банка, значительная часть заявок оформляется на приобретение домов с земельными участками и квартир. Лидерами по Алтайскому краю стали Первомайский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский и Тальменский районы. В Республике Алтай - Майминский, Онгудайский и Чемальский районы. Значительную часть обращений банк получает от семейных пар до 35 лет.

По программе сельской ипотеки приобрести дом, квартиру или земельный участок для строительства можно во всех сельских районах и в малых городах Алтая с населением до 30 тысяч человек, таких как Белокуриха, Яровое, Алейск. При этом иметь сельскую прописку не обязательно. Для первоначального взноса достаточно 10% от стоимости недвижимости и в качестве него разрешено использовать материнский капитал. Возраст заемщика – от 21 до 75 лет. Льготная ипотека не предусматривает никаких ограничений по семейному положению, наличию детей и их числу.

Сельская ипотека выдается в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Эта программа разработана Министерством сельского хозяйства России, которое установило годовую ставку льготной ипотеки до 3%. В Россельхозбанке кредит можно получить по ставке от 2,7% годовых при условии личного страхования. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной субсидирует государство. Выдаётся кредит на срок до 25 лет. Сумма кредита на приобретение жилья - до 3 млн рублей. Порядок получения сельской ипотеки не отличается от стандартного, разве что к сроку согласования прибавляется время рассмотрения заявки в Минсельхозе.

«Среди жителей Алтайского края и Республики Алтай сельская ипотека достаточно востребована. Банк, в свою очередь, старается повысить доступность программы для населения и готов к увеличению выдач сельской ипотеки. Есть возможность подачи заявки на официальном сайте Россельхозбанка и специальном цифровом сервисе «Свое. Жилье», который позволяет в онлайн-режиме подобрать подходящий вариант, проверить, действует ли сельская ипотека в выбранном населенном пункте, и рассчитать стоимость кредита», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С октября Россельхозбанк начал рефинансировать ипотечные кредиты, выданные на приобретение жилья в сельской местности. Теперь бремя кредитной нагрузки можно кратно снизить, так как кредит переводится в разряд льготных и переоформляется по «сельской» ставке 2,7% годовых. Рефинансировать можно кредит, оформленный начиная с 1 января 2020 года в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства, объект кредитования должен при этом находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека.

Узнать более подробную информацию можно в любом офисе Алтайского филиала Россельхозбанка, на сайтах www.rshb.ru или https://svoedom.ru/ .