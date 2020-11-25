Браконьера с тушей косули поймали в Солонешенском районе

Представители общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница» поймали браконьера. При себе у мужчины нашли сибирскую косулю, сообщает «Бийское телевидение».

Почти погоня - чтобы его найти, пришлось провести 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности - длилась около четырех часов.

Браконьером оказался местный житель без каких-либо разрешительных документов на отстрел косули. Молодой человек успел разделать тушу и сложил ее в рюкзак.

Правоохранители составили протокол за незаконную охоту по УК, изъяли оружие и 16 патронов.

Анти-браконьерские рейды проходят в Солонешенском районе регулярно. Особое внимание - трассе Бийск-Солонешное.