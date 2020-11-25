Браконьера с тушей косули поймали в Солонешенском районе

Представители общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница» поймали браконьера. При себе у мужчины нашли сибирскую косулю, сообщает «Бийское телевидение».
Почти погоня - чтобы его найти, пришлось провести 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности - длилась около четырех часов.
Браконьером оказался местный житель без каких-либо разрешительных документов на отстрел косули. Молодой человек успел разделать тушу и сложил ее в рюкзак.
Правоохранители составили протокол за незаконную охоту по УК, изъяли оружие и 16 патронов.