Снова плюс 15 смертей. Коронавирус в Алтайском крае не сбавляет обороты

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 230 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - 6.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 68, Бийск – 24, Рубцовск – 23, Заринск, Яровое – по 6 заболевших, Алтайский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Славгород, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Калманский, Ключевской, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Солонешенский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский,Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 001 человек, уже выздоровело всего 21 570 человек. Умерло 1050 (+15 за сутки) человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавируса – 522 (+6 за сутки) человека; иные причины привели к смерти – 524 (+9 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 25 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 318 человек. Кроме этого, 1 644 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 608, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 166.

Минздравом края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1951.

852 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 846 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Из общего количества заболевших у 7222 больных подтверждена внебольничная пневмония, у 11426 заболевших - ОРВИ, в 6353 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 806 569 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 255,92 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6247 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6464 за минувшие сутки.