Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления

Изменения налоговых законов в Алтайском крае поможет снизить налоговую нагрузку на часть малого бизнеса. С предложениями совершенствовать фискальные режимы выступила фракция «Единая Россия» в региональном парламенте. Новые меры и их влияние на экономику края обсудили на заседании депутатского объединения 25 ноября.

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В пятницу, 27 ноября, в АКЗС пройдет сессия, где депутаты рассмотрят поправки в два важных краевых закона. Первый - о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенном и патентном налогообложении. В числе изменений также – расширение числа субъектов, которые смогут воспользоваться каникулами.

Второй - о патентах. Поправка предоставляет значительной части малого бизнеса возможность перейти с упраздняемой системы ЕНВД (единого налога на вмененный доход) на патентное налогообложение, ставшее более выгодным.

Поправки ЕР, которые партия инициировала совместно с губернатором Алтайского края, в правительстве поддержали.

Руководитель специально созданной для обсуждения вопроса рабочей группы Андрей Осипов считает, что эти меры помогут поддержать малый бизнес. Особенно на фоне отмены ЕНВД.

«Категории малого бизнеса, для которых мы проработали снижение налоговой нагрузки, это часто микробизнес, иногда самозанятость, когда каждая копейка на счету. Но поправки касаются около половины всех ИП, работающих сегодня на ЕНВД, а также часть предпринимателей на УСН. Они смогут воспользоваться патентами с меньшей, даже чем прежде, налоговой нагрузкой», - сказал Осипов.

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Он подчеркнул, что для края очень важно, чтобы такие предприниматели не уходили в тень и не теряли доход. Для поддержки власти выбирали именно те виды деятельности, которые в том числе актуальны для села и малых городов.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев добавил, что в крае будет пересмотрена дифференциация групп муниципальных образований по размеру потенциально возможного годового дохода предпринимателей.

«Мы предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей, при этом для последней, шестой группы населённых пунктов, численностью жителей которых не превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70% от базовой в Барнауле», - сказал Александр Евстигнеев.

Это сделает закон более справедливым для предпринимателей, уверен он.

Депутат АКЗС, руководитель предпринимательского объединения «Деловая Россия» в Алтайском крае Юрий Матвейко заявил, что бизнес-сообщество региона ждало этих поправок.

«О том, что бизнесу нужна поддержка, а налоговому законодательству совершенствование, предпринимательские объединения говорили еще во время первой волны коронавируса. Тогда их было объективно сложно принять, так как в бюджет края закладывали другие параметры налоговых доходов. Сейчас же принимаемые послабления стали возможны. Очень важно, что в Алтайском крае стали работать в направлении снижении налоговой нагрузки на бизнес. Мы знаем, что в следующем году эта работа будет продолжена совместно с минфином края», - говорит Юрий Матвейко.

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По словам председателя регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, депутат АКЗС Сергея Лямина, поправки могут коснуться многих начинающих бизнесменов.

«Была некоторая паника среди предпринимателей, которые боялись, что с отменой ЕНВД им придется платить больше налогов. Это было чревато уходом бизнеса в тень или вовсе его закрытием. Сейчас у отдельных предпринимателей получили хотя бы альтернативу», - сказал Лямин.

Он призвал коллег продолжить эту работу. В том числе и по решению проблемы торговли маркированными и лицензионными товарами. Например, за счет снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей.

В «Единой России» намерены и дальше совершенствовать налоговое законодательство.