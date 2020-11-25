«Имеется иммунитет к COVID-19». Как изменился поиск работы во время пандемии
За последние три месяца COVID-19 стал еще чаще упоминаться в вакансиях на российском рынке труда. Такую аналитику провела компания по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц
Так, в августе-октябре в России было опубликовано 7,9 тысячи вакансий с упоминанием коронавируса. В том числе 55 в Алтайском крае. С середины марта по середину июня их было 4,6 тысяч по стране и 22 в крае.
Слова «ковид», «коронавирус» и «covid» чаще встречаются в медицинских вакансиях, а также в сфере строительства, недвижимости, ИТ, транспорта, продаж.
Есть и такие вакансии, где в число основных обязанностей входит обеспечение профилактики/борьба с covid-19.
А вот слово «карантин» стало встречаться в два раза реже: с 12,8 тысячи весной до 5,9 тысячи осенью. А вот в Алтайском крае ситуация почти не изменилась: здесь «карантин» в вакансиях упоминается практически с той же частотой, что и весной (24 в августе-ноябре против 25 в марте – июне).
Коронавирус «пробрался» и в резюме (в описании обязанностей, причинах смены места работы или увольнения).
Вот реальные фразы из резюме:
- «Уволилась из-за распространения коронавируса, введения режима повышенной готовности, принудительного закрытия организации».
- «Имеется сформировавшийся иммунитет к Covid-19, подтвержденный наличием большого количества антител LgG в крови».
- «Заморозил проект из-за проблем с трансграничной доставкой связанных с COVID».
- «Оформляю, организую сопровождение, провожу все необходимые мероприятия, связанные с грузом 200, в том числе вывоз тела с covid-19».
- «Уволен по принуждению начальства в пик эпидемии коронавируса».
- «В связи с распространением коронавируса в России и мире пришлось освоить устный перевод онлайн».
- «Ответственная, целеустремлённая, есть антитела к вирусу COVID-19».
- «Умею работать в команде. COVID-19 переболел, поделюсь антителами».
- «Из-за covid-19 финансирование прекратилось, стартап был заморожен и я вернулся в РФ».
- «Переболел covid 19 в начале октября, без признаков и осложнений, есть подтверждающий наличие антител результат анализа».