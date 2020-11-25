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«Имеется иммунитет к COVID-19». Как изменился поиск работы во время пандемии

Новости
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За последние три месяца COVID-19 стал еще чаще упоминаться в вакансиях на российском рынке труда. Такую аналитику провела компания по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Новости

Так, в августе-октябре в России было опубликовано 7,9 тысячи вакансий с упоминанием коронавируса. В том числе 55 в Алтайском крае. С середины марта по середину июня их было 4,6 тысяч по стране и 22 в крае.

Слова «ковид», «коронавирус» и «covid» чаще встречаются в медицинских вакансиях, а также в сфере строительства, недвижимости, ИТ, транспорта, продаж.

Есть и такие вакансии, где в число основных обязанностей входит обеспечение профилактики/борьба с covid-19.

А вот слово «карантин» стало встречаться в два раза реже: с 12,8 тысячи весной до 5,9 тысячи осенью. А вот в Алтайском крае ситуация почти не изменилась: здесь «карантин» в вакансиях упоминается практически с той же частотой, что и весной (24 в августе-ноябре против 25 в марте – июне).

Коронавирус «пробрался» и в резюме (в описании обязанностей, причинах смены места работы или увольнения).

Вот реальные фразы из резюме:

  • «Уволилась из-за распространения коронавируса, введения режима повышенной готовности, принудительного закрытия организации».
  • «Имеется сформировавшийся иммунитет к Covid-19, подтвержденный наличием большого количества антител LgG в крови».
  • «Заморозил проект из-за проблем с трансграничной доставкой связанных с COVID».
  • «Оформляю, организую сопровождение, провожу все необходимые мероприятия, связанные с грузом 200, в том числе вывоз тела с covid-19».
  • «Уволен по принуждению начальства в пик эпидемии коронавируса».
  • «В связи с распространением коронавируса в России и мире пришлось освоить устный перевод онлайн».
  • «Ответственная, целеустремлённая, есть антитела к вирусу COVID-19».
  • «Умею работать в команде. COVID-19 переболел, поделюсь антителами».
  • «Из-за covid-19 финансирование прекратилось, стартап был заморожен и я вернулся в РФ».
  • «Переболел covid 19 в начале октября, без признаков и осложнений, есть подтверждающий наличие антител результат анализа».

Автор: Политсиб.ру

Фото: Olia danilevich/Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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