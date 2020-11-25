Ковидный госпиталь на базе «Посуда-Центра» в Барнауле откроется в январе

Первый ковидный госпиталь, который будет открыт вне действующего лечебного учреждения, заработает в январе 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда после встречи с министром здравоохранения Дмитрием Поповым.

«Несмотря на ошибки в прогнозах возможного обострения ситуации удалось нарастить коечный фонд почти до 6000 единиц и сегодня 10% мест в ковидных госпиталях свободно. В январе добавится еще 550 койко-мест в бывшем «Посуда-Центре». Там сейчас идет набор медперсонала», - написал Шейда.

Добавим, что ранее власти не сообщали, когда именно заработает новый ковидный госпиталь. Решение о его создании на базе торгового центра было принято в начале ноября. В короткие сроки там вывезли все товары и оборудование. Кстати, сам центр переехал в соседнее здание и продолжит торговлю. Сейчас в будущем госпитале проводят переоборудование помещений.

Также министр Попов сообщил членам палаты, что власти планируют расширить ограничительные меры с 15 декабря. Но при этом рассчитывают, что пик заболеваемости уже пройден. Количество вызовов скорой сейчас не превышает 900 в день. В разгар пандемии доходило и до 2500.

«И наконец о перспективах. Пока иммунитет имеется примерно у 30% граждан, до порога в 70% далеко. Задача властей (как я ее услышал) минимизировать рост заболеваемости в ожидании появления эффективных лекарств и вакцины. Пока ни того, ни другого нет, все отрабатывается. Всеобщей, насильственной вакцинации не стоит бояться: вряд ли ее на всех хватит. Ну и хорошая новость для студентов-медиков: есть надежда что им таки заплатят, что пошли спасать своих земляков», - написал Шейда.