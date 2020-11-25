Алтайский оперштаб призвал не верить фейкам про новый указ Путина

Алтайский оперштаб опроверг информацию о снятии ограничительных мероприятий в стране. В социальных сетях распорстраняется фото якобы указа президента Путина об отмене масочного режима. Ограничительные меры на территории страны в силе.

«Псевдо-указ о том, что с 20 октября будто бы отменяется масочный режим на всей территории России. В нём говорится, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, и поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются. Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне. Всё еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наверное, кто-то специально хочет ввести людей в заблуждение. Но не стоит поддаваться на такие провокации. Пожалуйста, берегите себя и носите маски!» - отмечают в оперштабе.

Аналогичные «указы» распространяются не только в Алтайском крае. Подобное опровержение было опубликовано в Омской области.