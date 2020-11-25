Прокуратура выяснила, что в ряде барнаульских школ учеников кормят просроченными продуктами

Работники комбината школьного питания «Глобус» не соблюдают правила личной гигиены, не имеют часть медицинских обследований и лабораторных анализов. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратурой краевого центра исполнения законодательства при организации питания в школах.

Руководителю комбината было внесено представление, а в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает сайт прокуратуры.

Впрочем, среди нарушителей оказались и директора некоторых школ. Среди фактов выявленных проверкой: использование пищевые продукты с истекшим сроком годности, использование продукции от предыдущего приема пищи и другие.

Напомним, периодически в Алтайском крае вспыхивают скандалы, связанные с организацией школьного питания. В октябре, в одном из сел Первомайского района родители пожаловались на просроченные соки, выданные детям в школе. Разбираться в ситуации выехал Следователь новоалтайского отделения следкома. А в сентябре родители были возмущены изменениями в школьном меню после введения бесплатного питания для младшеклассников, после которого в завтраке не оказалось мясных продуктов.

В прошлом году, широкий резонанс получили жалобы родителей Быстроистокской школы на «собачий обед», когда в социальных сетях распространились фотографии неаппетитного блюда, обозначенного как «ячневая жижа и колбаса».