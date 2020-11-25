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Прокуратура выяснила, что в ряде барнаульских школ учеников кормят просроченными продуктами

Новости
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Работники комбината школьного питания «Глобус» не соблюдают правила личной гигиены, не имеют часть медицинских обследований и лабораторных анализов. Эти нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратурой краевого центра исполнения законодательства при организации питания в школах.

Руководителю комбината было внесено представление, а в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает сайт прокуратуры.

Впрочем, среди нарушителей оказались и директора некоторых школ. Среди фактов выявленных проверкой: использование пищевые продукты с истекшим сроком годности, использование продукции от предыдущего приема пищи и другие.   

Напомним, периодически в Алтайском крае вспыхивают скандалы, связанные с организацией школьного питания.  В октябре, в одном из сел Первомайского района родители пожаловались на просроченные соки, выданные детям в школе. Разбираться в ситуации выехал Следователь новоалтайского отделения следкома.  А в сентябре  родители были возмущены изменениями в школьном меню после введения бесплатного питания для младшеклассников, после которого в завтраке не оказалось мясных  продуктов.

В прошлом году, широкий резонанс получили жалобы родителей Быстроистокской школы на «собачий обед», когда в социальных сетях распространились фотографии неаппетитного блюда,  обозначенного как «ячневая жижа и колбаса».

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гость

Этого не может быть. Вон наш министр сколько по школам ходил все кушал и кушал. В начале года, много фото есть. Аж лосниться, бедняга. И ничего. Только щёчки отяжелели. Отличное питание. Он министр, всем бы быть такими министрами

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