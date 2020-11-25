Сотрудников алтайского благотворительного фонда задержали по подозрению в похищении людей

Пятерых представителей благотворительного фонда «Ключ в жизнь» задержали по подозрению в похищении и незаконном лишении свободы людей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Этот фонд создали трое мужчин в 2014 году в Топчихинском районе для граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

«По данным следствия, вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе «12 шагов», обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов. Однако после того как зависимые попадали в так называемый «пансионат», их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следкома задержали трех руководителей и двух работников фонда. Четыре из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).