Алтайский министр предложил создать оперштабы в каждой школе

Алтайский министр по образованию Максим Костенко на «прямой линии» Алтайской правды рассказал, что рекомендовал в каждой школе региона создать свой оперштаб.
«Мы рекомендуем в каждой школе создать оперативный штаб и включить туда родительский комитет. Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы. Сейчас такое время», - сказал он.
При этом он рассказал, что в барнаульских школах были ситуации с серьезным уровнем заболеваемости.
«В одной барнаульской школе, которая 16 октября закрылась на досрочные каникулы, 45% учителей были нетрудоспособны», - пояснил он и отметил, что уровень заболеваемости в учебном заведении зависит от случайных факторов, хотя конечно важны гигена, соблюдение эпидрежима.
Однако, есть случаи безответственного отношения к ситуации со стороны родителей.
«Отдельная история – это родители. Были случаи, когда они давали детям жаропонижающее, лишь бы в школу отправить. Утром у ребенка все нормально, а после второго-третьего урока – температура. Разве это ответственное отношение?»
Напомним, ранее Максим Костенко анонсировал дистант в январе-феврале следующего года,
По его мнению, это произойдет в январе-феврале
Вот действительно, наш инстаграмный министр всем министрам министр! Пусть все родители решают, а он посмотрит, да послушает! И ответственности никакой, это ж родители решили, а он так, в сторонке стоял! Родители финансируют, родители на удаленку отправляют - красота же!
Голова однако! Ты смотри какой министр! Всем бы министрам быть таким министром! И как ему еще орден не дадут! Дадут наверно.!!!!