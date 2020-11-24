Алтайский министр предложил создать оперштабы в каждой школе

Алтайский министр по образованию Максим Костенко на «прямой линии» Алтайской правды рассказал, что рекомендовал в каждой школе региона создать свой оперштаб.

«Мы рекомендуем в каждой школе создать оперативный штаб и включить туда родительский комитет. Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы. Сейчас такое время», - сказал он.

При этом он рассказал, что в барнаульских школах были ситуации с серьезным уровнем заболеваемости.

«В одной барнаульской школе, которая 16 октября закрылась на досрочные каникулы, 45% учителей были нетрудоспособны», - пояснил он и отметил, что уровень заболеваемости в учебном заведении зависит от случайных факторов, хотя конечно важны гигена, соблюдение эпидрежима.

Однако, есть случаи безответственного отношения к ситуации со стороны родителей.

«Отдельная история – это родители. Были случаи, когда они давали детям жаропонижающее, лишь бы в школу отправить. Утром у ребенка все нормально, а после второго-третьего урока – температура. Разве это ответственное отношение?»

Напомним, ранее Максим Костенко анонсировал дистант в январе-феврале следующего года,