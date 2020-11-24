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Алтайский министр предложил создать оперштабы в каждой школе

Новости
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Алтайский министр по образованию  Максим Костенко  на «прямой линии» Алтайской правды  рассказал, что  рекомендовал в каждой школе региона создать свой оперштаб.

«Мы рекомендуем в каждой школе создать оперативный штаб и включить туда родительский комитет. Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы. Сейчас такое время», - сказал он.

При этом он рассказал, что в барнаульских школах были ситуации с серьезным уровнем заболеваемости.  

«В одной барнаульской школе, которая 16 октября закрылась на досрочные каникулы, 45% учителей были нетрудоспособны», - пояснил он и отметил, что уровень заболеваемости в учебном заведении зависит от случайных факторов, хотя конечно важны гигена, соблюдение эпидрежима.

Однако, есть случаи безответственного отношения к ситуации со стороны родителей.  

«Отдельная история – это родители. Были случаи, когда они давали детям жаропонижающее, лишь бы в школу отправить. Утром у ребенка все нормально, а после второго-третьего урока – температура. Разве это ответственное отношение?»

Напомним, ранее Максим Костенко анонсировал дистант в январе-феврале следующего года,

Алтайский министр образования  анонсировал дистант для школьников в начале следующего года

Алтайский министр образования  анонсировал дистант для школьников в начале следующего года

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По его мнению, это произойдет в январе-феврале

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Гость

Голова однако! Ты смотри какой министр! Всем бы министрам быть таким министром! И как ему еще орден не дадут! Дадут наверно.!!!!

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Ольга

Вот действительно, наш инстаграмный министр всем министрам министр! Пусть все родители решают, а он посмотрит, да послушает! И ответственности никакой, это ж родители решили, а он так, в сторонке стоял! Родители финансируют, родители на удаленку отправляют - красота же!

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