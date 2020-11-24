Две трети россиян одобряют повышенный налог для богатых

65% россиян одобряют подписанный президентом Владимиром Путиным закон о повышении налога на доходы физических лиц, свыше 5 млн рублей. Такое исследование провел SuperJob.

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц Новости 23.11.2020 18:20

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 378 населенных пунктов России. И две трети из них ответили, что повышенное налогообложение для богатых справедливо. Причем с этим больше согласны в группе тех, кому за 45 лет. Среди молодых людей За только половина опрошенных.

16% человек сказали, что против роста ставки НДФЛ с 13 до 15%. В качестве аргументов высказывание, что «это разжигает рознь между разными социальными группами». А 19% затруднились с оценкой.