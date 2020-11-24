Более 500 многодетных заринских семей получат помощь от Алтай-Кокса

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» окажут поддержку более 500 многодетным семьям города Заринска. Им будет перечислена материальная помощь в размере от 1,5 тыс. рублей в зависимости от численности несовершеннолетних детей.

Средства поступят в ноябре-декабре на личные счета семей, которые проживают в Заринске и воспитывают трех и более детей до 18 лет.

Получить помощь можно в заявительном порядке. Для этого необходимо связаться со специалистами калл-центра фонда по телефонам 8-800-505-36-63, 89005980508, 89005980608, 89005980708 или отправить сообщение по почте help.miloserdie@yandex.ru (с темой «Многодетные. Заринск»).

Поддержку получат все многодетные семьи работников предприятий Группы НЛМК, деньги им будут перечислены автоматически на карту.

«В связи со второй волной пандемии коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Многодетные семьи всегда нуждаются в дополнительной поддержке, именно на них сконцентрированы наши усилия по социальной помощи», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

С начала пандемии Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» безвозмездно уже передали более 3,5 тысяч продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным заринским семьям, а также ветеранам. В июне в рамках совместной акции с администрацией Заринска передали более тысячи продуктовых наборов многодетным семьям, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, одиноким малообеспеченным родителям. Более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города.

В рамках другой благотворительной акции «Мы рядом» с апреля по июнь ветеранам - бывшим работникам предприятия доставили более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил около 3 млн рублей.