Алтайский врач-бактериолог рассказал, что треть всех тестов на коронавирус в крае - ложноотрицательные

Вероятность ложноположительных тестов ПЦР ( этот метод сейчас используют для выявления коронавируса) очень низкая. А вот ложноотрицательные результаты встречаются гораздо чаще – до 30% случаев. Об этом во время пресс-конференции рассказал врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АлтГМУ Василий Прокопьев

«Все что связано с тест-системами имеет большие проблемы. Прежде всего, они связаны с большим количеством фирм-производителей. «При этом мы не имеем возможности выбирать тест-системы хороших производителей. А качество других - оставляет желать лучшего», - пояснил специалист.

Он рассказал, что одна тест система не выявляет вирус, а вторая подтверждает его наличие. При этом соблюдение простых правил пациентами может повысить информативность теста – за три часа до мазка следует не есть, не пить и не полоскать рот антисептиком, не сморкаться. В противном случае вероятность обнаружить вирус резко упадет.

Ситуацию может поправить внедрение метода иммунной хромотографии на антигены. Он будет занимать 15 минут, однако сибестоимость такого метода исследования будет выше. Кроме того пока в России его не применяют.

Напомним ранее, алтайский Роспотребнадзор анонсировал проведение горячей линии по тестированию на коронавирусную инфекцию.