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Барнаул потерял половину туристов из-за коронавируса

Новости
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За девять месяцев 2020 года Барнаул посетили 4,7 тысячи туристов, что в два раза меньше уровня прошлого года, сообщает пресс-центр администрации города.

Если говорить точнее, что с начала года в краевую столицу приехало 4769 туристов из 69 стран мира. Из них 88% (4211) человек - в личных целях, что также вдвое ниже, чем в 2019 году. С деловым и коммерческим визитом в Барнаул приезжали 327 человек. А непосредственно в туристических целях – всего 221 человек.

«Туристическая отрасль ощутила на себе влияние новой коронавирусной инфекции», - пояснили в мэрии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Kamaji Ogino/Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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