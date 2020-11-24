Барнаул потерял половину туристов из-за коронавируса

За девять месяцев 2020 года Барнаул посетили 4,7 тысячи туристов, что в два раза меньше уровня прошлого года, сообщает пресс-центр администрации города.

Если говорить точнее, что с начала года в краевую столицу приехало 4769 туристов из 69 стран мира. Из них 88% (4211) человек - в личных целях, что также вдвое ниже, чем в 2019 году. С деловым и коммерческим визитом в Барнаул приезжали 327 человек. А непосредственно в туристических целях – всего 221 человек.

«Туристическая отрасль ощутила на себе влияние новой коронавирусной инфекции», - пояснили в мэрии.