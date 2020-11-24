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Жители двух районов Барнаула просят справедливороссов защитить парк имени Ленина

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Жители двух районов Барнаула, считают, что парк им Лепнина может  прекратить свое существование. Они  обратились за помощью к депутату Барнаульской гордумы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Алексею Якунину с письмом, в котором рассказали,  почему судьба парка вызвала их обеспокоенность.

«Его территория разделена на пять участков с различными целевыми назначениями и передана разным организациям. По сути парка уже нет, даже в 2ГИС! Несомненно все это закончится вырубкой и строительством», – отмечают жильцы.

Просьба защитить последний природный уголок на территории Индустриального и Ленинского районов Барнаула – парк им. Ленина – поступило к депутату в ноябре. «

Это единственная большая зеленая зона... Здесь в тишине отдыхают душой и телом горожане. Особенно пенсионеры, занимаясь скандинавской ходьбой, мамочки с детьми..., радуются свежему воздуху, деревьям, птицам..., – пишут заявители. – Все эти впечатления и оздоровление невозможны без зеленого массива!»

Достоверность информации, имеющейся у заявителей, а также планы администрации города относительно земельных участков Алексей Якунин выяснит через депутатские запросы, которые он направил мэру города Вячеславу Франку и председателю комитета по строительству и архитектуре и развитию города Барнаула Антону Воробьеву.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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