Стало известно, когда в Каменском районе появится глава. Но это не точно

Заседание Каменского райсобрания депутатов, где депутаты должны избрать главу района, состоится в начале декабря. Об этом «Политсибру» сообщил алтайский политолог Константин Лукин, который сегодня находится в Камне-на-Оби.
Точная дата сессии пока не определена. Известно, что это будет следующая неделя, с 30 ноября по 4 декабря.
А во вторник, 24 ноября комиссия провела несколько раз откладываемое из-за пандемии заседание (должно было пройти еще 25 сентября). На нем члены комиссии (в том числе и представители краевого правительства) собеседовали всех 12 кандидатов. И все они были допущены до следующего этапа – тайного голосования депутатов районного собрания. Добавим также, что все кандидаты успешно прошли проверку документов.
По словам Константина Лукина, многие из них «плавали» в вопросах, не смогли показать требуемое по закону знание законодательства и понимание специфики работы.
Напомним, участие принимают кандидаты:
Как ранее сообщали источники «Политсибру», одним из ключевых кандидатов является Дмитрий Ворсин. Однако, по словам Лукина, краевые власти никак не давят на местных в этом вопросе.
«Правительство Алтайского края заинтересовано в скорейшем решении затяжного конфликта. Из-за действий депутатов страдает весь район. Но при этом власти не вмешиваются в работу комиссии и не будут влиять на решение депутатов. Главой района будет тот, за кого проголосует хотя бы 11 человек. Но есть опасения, что амбиции депутатов возобладают над разумом и они провалят избрание», - прокомментировал Константин Лукин.
Напомним, постоянного главы в районе нет уже год - Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дела в августе 2019 года. Обвинительный приговор вступил в силу в мае 2020 года. Почти все это время обязанности главы исполняла его зам Евгения Гордиенко. Но с депутатами у нее отношения сразу не сложились. Из-за отказа от ее назначения хотя бы в статусе и.о. в районе неоднократно «подвисали» важные вопросы: отопительный сезон, бюджет и другие.
Чиновник ушел с поста замглавы и снова возглавил районный отдел ГО и ЧС