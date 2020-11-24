Стало известно, когда в Каменском районе появится глава. Но это не точно

Заседание Каменского райсобрания депутатов, где депутаты должны избрать главу района, состоится в начале декабря. Об этом «Политсибру» сообщил алтайский политолог Константин Лукин, который сегодня находится в Камне-на-Оби.

Точная дата сессии пока не определена. Известно, что это будет следующая неделя, с 30 ноября по 4 декабря.

А во вторник, 24 ноября комиссия провела несколько раз откладываемое из-за пандемии заседание (должно было пройти еще 25 сентября). На нем члены комиссии (в том числе и представители краевого правительства) собеседовали всех 12 кандидатов. И все они были допущены до следующего этапа – тайного голосования депутатов районного собрания. Добавим также, что все кандидаты успешно прошли проверку документов.

По словам Константина Лукина, многие из них «плавали» в вопросах, не смогли показать требуемое по закону знание законодательства и понимание специфики работы.

Напомним, участие принимают кандидаты:

Александр Пустовар, пенсионер,

Борис Кайзер, временно не работающий,

Валерий Юткин, пенсионер,

Александр Гладушкин, мастер районных электрических сетей,

Дмитрий Ворсин, зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы (от ЛДПР),

Вячеслав Аксенов, директор ООО «Сибавто» (Барнаул),

Евгения Гордиенко, замглавы администрации Каменского района,

Павел Глотов, главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора,

Евгений Ермаков, исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон»,

Владимир Осадченко, пенсионер МВД,

Сергей Кумоняев, индивидуальный предприниматель,

Иван Панченко, безработный, зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов.

Как ранее сообщали источники «Политсибру», одним из ключевых кандидатов является Дмитрий Ворсин. Однако, по словам Лукина, краевые власти никак не давят на местных в этом вопросе.

«Правительство Алтайского края заинтересовано в скорейшем решении затяжного конфликта. Из-за действий депутатов страдает весь район. Но при этом власти не вмешиваются в работу комиссии и не будут влиять на решение депутатов. Главой района будет тот, за кого проголосует хотя бы 11 человек. Но есть опасения, что амбиции депутатов возобладают над разумом и они провалят избрание», - прокомментировал Константин Лукин.

Напомним, постоянного главы в районе нет уже год - Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дела в августе 2019 года. Обвинительный приговор вступил в силу в мае 2020 года. Почти все это время обязанности главы исполняла его зам Евгения Гордиенко. Но с депутатами у нее отношения сразу не сложились. Из-за отказа от ее назначения хотя бы в статусе и.о. в районе неоднократно «подвисали» важные вопросы: отопительный сезон, бюджет и другие.