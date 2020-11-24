Замедление миграции произошло в Алтайском крае в 2020 году

С начала 2020 год Алтайский край покинуло более 22 тысяч местных жителей, приехало 21 тысяча. Оба этих показателя ниже, чем в прошлом году, сказано в сообщении Алтайкрайстата.

Алтайский край потерял за четыре года пятую часть малых предприятий и 4,7% ИП Новости 24.11.2020 12:49

22 328 человек покинуло регион за девять месяцев 2020 года. Годом ранее за тот же период этот показатель составлял 27 678 человек. Приехало в регион в 2020 году 21711 человек, годом ранее – 26463. Таким образом, миграционный отток снизился вдвое и составляет минус 617 человек.

В том числе из других стран в регион приехало 6663 человека, а уехало – 5748. Из других субъектов страны Алтай в качестве места жительства выбрало 15048 человек. Предпочло покинуть край ради других регионов 16580 человек.