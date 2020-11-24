О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Алтайский край потерял за четыре года пятую часть малых предприятий и 4,7% ИП

Новости
0

Количество малых предприятий в Алтайском крае сократилось с 2016 года на 19,7%, индивидуальных предпринимателей - на 4,7%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Всего на ноябрь 2020 года в регионе зарегистрировано 29,6 тысяч юридических лиц в сфере малого бизнеса и 51,9 тысяч ИП. В 2021 году статистическое ведомство проведет сплошное наблюдение, чтобы «получить полную и достоверную картину положения малого и среднего бизнеса для определения дальнейшего развития этого приоритетного сектора экономики».

При этом Алтайский край занимает четвертое место среди регионов Сибирского федерального округа по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствующем реестре он уступает по этому показателю только Новосибирской области, Красноярскому краю и Иркутской области.

«Половина оборота организаций края, третья часть поступлений в бюджетную систему налогов и сборов, более четверти занятых в экономике региона принадлежит субъектам малого и среднего предпринимательства», - добавили в Крайстате.

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Новости

Менее 15 тысяч рублей в месяц получают 19,4% сотрудников в Алтайском крае

424

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000