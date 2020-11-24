Алтайский край потерял за четыре года пятую часть малых предприятий и 4,7% ИП

Количество малых предприятий в Алтайском крае сократилось с 2016 года на 19,7%, индивидуальных предпринимателей - на 4,7%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Всего на ноябрь 2020 года в регионе зарегистрировано 29,6 тысяч юридических лиц в сфере малого бизнеса и 51,9 тысяч ИП. В 2021 году статистическое ведомство проведет сплошное наблюдение, чтобы «получить полную и достоверную картину положения малого и среднего бизнеса для определения дальнейшего развития этого приоритетного сектора экономики».

При этом Алтайский край занимает четвертое место среди регионов Сибирского федерального округа по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствующем реестре он уступает по этому показателю только Новосибирской области, Красноярскому краю и Иркутской области.

«Половина оборота организаций края, третья часть поступлений в бюджетную систему налогов и сборов, более четверти занятых в экономике региона принадлежит субъектам малого и среднего предпринимательства», - добавили в Крайстате.