Барнаулец выкупил участок земли рядом с многоэтажкой и требует плату за проход

Житель Барнаула Леонид Горбунов приобрел часть участка рядом с многоквартирным домом на улице Молодежная, 111. Он высыпал там гору земли и требует с каждой квартир по 500 рублей в месяц, за возможность пользоваться этим проходов. Об это сообщает телеканал «Катунь 24».

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Этот конфликт длится уже восемь лет. А началось с того, что Горбунов отказался продать часть своего дома застройщику, который начал возводить рядом жилую многоэтажку. Но стена строения оказалась на красной линии и ее все же пришлось снести по решению суда. После банкротства застройщика Горбунов выкупил свой участок обратно.

И запросил с каждой квартиры дома по 500 рублей в месяц за возможность свободного прохода и пользования местами для парковки. Если бы все согласились, то предприимчивый барнаулец получал бы 275 тысяч рублей. Это при том, что сам участок он купил за 173 тысячи.

Но жильцы платить отказываются. После того, как он высыпал на своем участке КамАЗ земли, управляющая компания обратилась с заявлением в правоохранительные органы. А жильцы готовят иск в суд.