Количество ежедневных смертей от коронавируса в Алтайском крае снизилось

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 198 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 - 4.

Это Барнаул – 67, Бийск – 25, Рубцовск – 16, Новоалтайск – 12, Яровое – 8, Славгород – 7, Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Заринск, Тальменский район – по 5 заболевших, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Общее число случаев коронавируса составляет 24 774 человека. Уже выздоровело всего 21 340 (+198 за сутки) человек. Умерло 1035 (+5 за сутки) человек, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 516 (+4) человек; иные причины привели к смерти – 515 (+1) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 24 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 375 человек. Кроме этого, 1 897 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 611, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 159.

Минздравом края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек -1638.

1 064 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 823 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших у 7167 больных обнаружена внебольничная пневмония, у 11274 – ОРВИ, в 6333 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 800322 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 258,42 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5494 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5793 за минувшие сутки.