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Алтайский фермер попал под уголовное дело за невыплату зарплаты работникам

Новости
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Следком Алтайского края возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам крестьянско-фермерского хозяйства в Кулундинском районе. Долг составил 207 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года глава КФХ не выплачивал заработную плату и выходное пособие работникам предприятия», - уточнили в Следственном комитете.

Руководитель хозяйства имел реальную возможность для выплат, деньги у него были, добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Anna Tis/Pexels

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