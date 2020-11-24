В психлечебницу. В республике Алтай вынесен приговор поджигателю церкви Михаила Архангела

Усть-Коксинский районный суд вынес приговор по делу о поджоге часовни Михаила Архангела у подножья Белухи.

Как сообщает Банкфакс со ссылкой на республиканскую прокуратуру, единственное наказание, которое понес злоумышленник – это принудительная отправка в психлечебницу.

Напомним, В июне 2020 года полностью сгорела часовня Михаила Архангела, построенная в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Часовня была возведена по проекту архитектора Кирилла Хромова за счёт его личных средств и пожертвований. Оперативники проверялди информацию о том, что к пожогу может Оперативники установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара. Однако выяснилось, что это дело рук местного жителя.

Суд решил, что обвиняемый намеренно поджег ночью часовню, причинив тем самым местной православной религиозной организации значительный ущерб на сумму 1,9 млн рублей. При этом ему назначили принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Постановление суда в законную силу еще не вступило.