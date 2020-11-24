Росздравнадзор проверяет алтайский минздрав, чтобы развернуть дополнительные ковидные койки

О начале выездной внеплановой проверки дал поручение глава федерального Росздравнадзора.

«…в отношении Министерства Республики Алтай начата выездная внеплановая проверка по вопросам выработки и соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также своевременного и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, их оснащение медицинским оборудованием», - сообщается на сайте территориального ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала республику Алтай в числе регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. С 20 октября там ежедневно регистрируется большое количество новых случаев коронавируса. На данный момент общее количество выявленных случаев – 10462, уже выздоровело 8148 человек. 22 умерло.

В республике Алтай проживает 220181 человек. Соответственно заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 4752 случая, что является очень серьезным показателем. К примеру В Москве, где плотность населения несоизмеримо выше, он составил 4417 случаев на 100 тысяч.