Барнаульский проект инициативного бюджетирования стал финалистом всероссийского конкурса

20 ноября на площадке РИА ТАСС российский Минфин объявил 25 победителей IV Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования. Всего на конкурс была подана 581 заявка. В число финалистов вошёл и проект «Обустройство спортивной площадки» средней общеобразовательной школы №94 в поселке Бельмесёво под Барнаулом.

Реализация проекта обошлась в 1,4 млн рублей, из которых почти 0,7 млн выделено из краевого бюджета. Появившаяся в Бельмесёво современная многофункциональная спортплощадка подходит для занятий широким спектром видов спорта, рядом с ней установлен также комплекс тренажеров. В алтайском Минфине сообщают, что в настоящее время продолжается приём заявок по проекту поддержки местных инициатив на участие в конкурсе 2021 года. Заявки принимаются до 1 декабря.

Инициативное бюджетирование в Алтайском крае

«Политсибру» уже неоднократно писал о проектах инициативного бюджетирования в Алтайском крае. Их популярность непрерывно растёт, притом, весьма впечатляющими темпами. Как показывает статистика, по многим направлениям количество проектов инициативного бюджетирования за четыре года увеличилось в восемь, а по некоторым – и в 15 раз. С 2017 по 2020 годы в 59 муниципальных районах и трёх городских округах Алтайского края реализовано 803 проекта, благополучателями стало более четверти населения края (680 тысяч человек).

Наиболее дорогой проект обошёлся почти в 3,5 млн рублей. Самый экономичный – менее, чем в 63 тысяч рублей.

В целом, объекты культуры, а также детские и спортивные площадки являются наиболее частыми объектами (как в плане строительства, так и в плане ремонта), подводимыми под инициативное бюджетирование. Доля объектов культуры составляет 22%, столько же занимает доля детских площадок. Спортивные объекты делают чуть реже – они занимают 17%. На решение проблем водоснабжения направлено 9% всех проектов, на ремонт дорог и воинских мемориалов – по 7%, на устройство освещения и кладбищ – по 6%, на места отдыха и объекты благоустройства – 4%. Наиболее редкой точкой приложения усилий инициаторов становятся объекты жилищно-коммунального хозяйства. За прошедшие годы по схеме инициативного бюджетирования проходил лишь один такой объект – в 2018 году.

Барнаульский проект инициативного бюджетирования стал финалистом всероссийского конкурса

Мы – лучшие

По данным официального интернет-портала Алтайского края, проект поддержки местных инициатив, реализуемый в регионе, отмечен в качестве одной из наилучших практик развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ по организации и внедрению системы управления практикой инициативного бюджетирования через интернет, сообщает официальный сайт региона. Федеральные власти высоко оценили информационную платформу проекта – сайт алтайпредлагай.рф.

Между прочим, Алтайский край начал разрабатывать программу инициативного бюджетирования одним из первых – в числе 15 регионов-первопроходцев.

Инициативное бюджетирование в Барнауле

В Барнауле по проектам инициативного бюджетирования в 2020 году обустроены следующие объекты:

1. Детская площадка в посёлке Лесном – 0,9 млн рублей;

2. Беговая дорожка в Научном Городке – 1,5 млн рублей;

3. Дорога на Казённой Заимке – 1,2 млн рублей;

4. Линия наружнего освещения в Берёзовке – 1,2 млн рублей;

5. Спортплощадка на Борзовой Заимке – 1,4 млн рублей;

6. Тротуар в посёлке Центральном – 1 млн рублей.

За четыре года участниками краевого проекта поддержки местных инициатив стали 12 пригородных посёлков Барнаула.

Барнаульский проект инициативного бюджетирования стал финалистом всероссийского конкурса

Как работает инициативное бюджетирование

У инициативной группы должен быть руководитель – человек, который будет выполнять координационную и представительскую роль. Руководителем инициативной группы не может быть работник администрации муниципального образования.

Инициативная группа предлагает проект, направленный на развитие какого-либо объекта общественной инфраструктуры, признанного местными жителями приоритетным. Количество членов инициативной группы не регламентировано, однако, как правило, это 3-5 человек.

Объекты частной собственности в схему инициативного бюджетирования включать не допускается. На софинансирование строительства, ремонта или реконструкции выбранного объекта не менее 10% должен выделить муниципалитет и не менее 5% – сами граждане. Софинансирование от юридических лиц не обязательно, но повышает шансы на победу в конкурсе, так как за их участие заявке присваиваются дополнительные баллы. Остальное, но не более одного миллиона рублей, выделяется из краевого бюджета.

Важным условием выступает требование завершения проекта до конца года, в течение которого предоставляется субсидия.

СПРАВКА: В России практика поддержки местных инициатив была впервые опробована в Ставропольском крае в 2007 году. В Алтайском крае аналогичная практика действует с 2014 года. В аграрных регионах проблемы с инфраструктурой нередки, поскольку централизованные госпрограммы, как правило, нацелены на более крупные инфраструктурные объекты Инициативное бюджетирование позволяет выровнять этот дисбаланс. Реализация практик инициативного бюджетирования позволяет достичь положительных системных социальных и экономических эффектов.